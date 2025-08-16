Quentin Tarantino sobre por qué canceló ‘The Movie Critic’

Quentin Tarantino ha ofrecido una explicación de por qué desechó planes para dirigir su guión «El crítico de la película«Que habría marcado su décima película, y la última, si mantiene su promesa de un año que dejará de alertar las características en ese recuento.

«No estaba realmente emocionado por dramatizar lo que escribí cuando estaba en la preproducción, en parte porque estoy usando el conjunto de habilidades que aprendí de ‘Once Upon a Time in Hollywood’ [of] «¿Cómo vamos a convertir a Los Ángeles en Hollywood de 1969 sin usar CGI?», Explicó Tarantino en una conversación que abarca la carrera en la Podcast de la Iglesia de TarantinoGrabado en Los Ángeles en su cafetería Pam’s Coffy. «Era algo que teníamos que lograr. Tuvimos que lograrlo. No era seguro que pudiéramos hacerlo … ‘El crítico de la película’, no había nada que descubrir. Ya sabía, más o menos, cómo convertir LA en un momento más antiguo. Era demasiado parecido al último».

Tarantino también explicó que «The Movie Critic» se estableció en 1977 y comenzó a desarrollarse como una serie de televisión de ocho episodios, un proyecto que él había bromado estaba en proceso en 2022.

También aclaró que la historia de «The Movie Critic» no tenía nada que ver con «Once Upon A Time in Hollywood», a pesar de los rumores de que el proyecto fue un seguimiento narrativo. Brad Pitt había sido elegido En un papel principal, lo que lleva a la especulación de que la Estrella estaría repitiendo su papel de Cliff Booth «Once Upon A Time». Tarantino dijo que no había personajes compartidos entre las dos historias, aunque llamó a «The Movie Critic» una «secuela espiritual». También sugirió que podría volver al proyecto si cambió de opinión al respecto, ya que ya está escrito.

«Lo que pasa con ‘The Movie Critic’ es realmente, realmente me gusta. Pero hubo un desafío que me di a mí mismo cuando lo hice. «¿Quién quiere ver un programa de televisión sobre un maldito crítico de películas? ¿Quién quiere ver una película llamada ‘The Movie Critic’? Esa fue la prueba. Si realmente puedo hacer una película o un programa de televisión sobre alguien que realmente ve películas interesantes, eso es un logro. Y creo que hice eso».

El director continuó diciendo que comenzó a trabajar en «Las aventuras de Cliff Booth«La secuela real de» Once Upon A Time in Hollywood «, poco después de alejarse de» The Movie Critic «. La producción de Netflix, que ahora se está filmando en Los Ángeles, está escrita y producida por Tarantino, pero David Fincher dirige.

«Es un poco loco escuchar podcasts y escuchar a todos estos psiquiatras aficionados psicoanalizan como si estuvieran sabiendo de qué están hablando de lo que está pasando conmigo, sobre cómo estoy tan asustado, bien, de mi décima película», dijo Tarantino, lanzando una impresión para sus fanáticos especulativos. “’¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Soy tan frágil sobre mi legado. ¿Qué está pasando? ¡Estoy paralizado por el miedo! No estoy paralizado con miedo.