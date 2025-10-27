Quentin Tarantino protagoniza junto a Simon Pegg la próxima película de Jamie Adams

Se hizo zoom con Jaime Adams convencer Quentin Tarantino tomar un breve descanso de su vida retirada y embarcarse en el salvaje rodaje de “Only What We Carry”, que protagoniza junto a Simón PeggCharlotte Gainsbourg, Liam Hellmann y Lizzy McAlpine.

La película, rodada en Deauville, Francia, durante seis días a finales de septiembre con un presupuesto reducido y actuaciones improvisadas, Variedad ha aprendido.

Ambientada en la costa azotada por el viento de Normandía, la película experimental está protagonizada por Pegg como «Julian Johns, un otrora formidable instructor cuya ex alumna Charlotte Levant (Boutella) regresa a casa para enfrentarse a los fantasmas de su pasado. A ellos se unen Quentin Tarantino como John Percy, el viejo amigo de Julian cuya repentina llegada remueve verdades largamente enterradas; Charlotte Gainsbourg como Josephine Chabrol, La hermana protectora de Charlotte; Liam Hellmann como Vincent, un artista inquieto atrapado entre el amor y la lealtad, y Lizzy McAlpine, que debuta en el cine como Jacqueline, una joven aspirante a bailarina cuya presencia obliga a todos a enfrentar el peso de lo que han dejado atrás”, se lee en la sinopsis.

«Hablando creativamente, trabajar en ‘Only What We Carry’ fue como volver a la escuela. Fue una experiencia increíblemente satisfactoria y agradable en la tradición de Eric Rohmer y Mike Leigh, con un grupo de personas realmente increíbles», dijo Pegg en un comunicado enviado a Variedad.

“Only What We Carry” tendrá un estilo narrativo similar al de las películas anteriores de Adams, “She Is Love” y “Wild Honey Pie!” que, según él, están inspirados en las obras de Rohmer y Hong Sang Soo.

«Siempre ha sido un sueño para mí filmar una película al estilo de Eric Rohmer en Normandía, un sueño que incluía colaborar con un elenco y un equipo internacional excepcional. Resulta que al abrazar las libertades del cine independiente ese sueño se ha hecho realidad, estaré eternamente agradecido al elenco y al equipo de ‘Only What We Carry’ por este momento», dijo Adams.

La película está producida por Charles Benoin, Liam Hellmann y Jouri Smit en Atlas Pictures y Easy of the Eye.

Pegg está representada por Dawn Sedgwick Management, Boutella está representada por CAA, Untitled & 42, Tarantino está representada por WME y Carlos Goodman, Gainsbourg está representada por CAA, Untitled & 42, Hellmann está representada por Florence Chamasson, McAlpine está representada por Molly Clark, Adams está representada por Cynthia Okoye en Curtis Brown y Mark Hartogsohn en la agencia Gersh.