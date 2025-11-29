Quentin Tarantino nunca pensó que se haría el capítulo perdido de ‘Kill Bill’

Un sueño de dos décadas finalmente se hace realidad para el director Quentin Tarantino. El «matar a billEl capítulo conocido como “La venganza de Yuki” cobra vida en Fortnite.

El corto animado también llegará a la pantalla grande como parte de una presentación teatral limitada y exclusiva de “Kill Bill: The Whole Bloody Affair”.

“El capítulo perdido: La venganza de Yuki” de Tarantino está protagonizada por Uma Thurman, quien regresa como La Novia, y dura ocho minutos. Tarantino y Thurman trabajaron con Unreal Engine de Epic Games y utilizaron tecnología de captura de movimiento para transferir su actuación a la plataforma de juego.

Hablando en su Vista Theatre en Los Ángeles en un evento especial de lanzamiento, Tarantino explicó cómo Fortnite y Epic Games llegaron a ser la combinación perfecta para «The Lost Chapter: Yuki’s Revenge».

Dijo: «Se reunieron conmigo para hablar sobre una situación en la que mis personajes y Fortnite hacen algo genial. Así que me presento en la reunión pensando que simplemente vamos a hablar de que quieren licenciar los personajes y quieren conocer mis ideas sobre lo que será algo divertido de hacer».

Resulta que los poderes fácticos de Epic Games tenían otras ideas en mente. En lugar de licenciar sus personajes, querían ver si tenía algo en el rango de ocho a 12 minutos «que pudiera ser bueno para nuestros propósitos y asegurarse de que sus personajes icónicos estuvieran incluidos en esto».

Al final resultó que, Tarantino tenía algo.

Tenía un capítulo completo que existía en el primer borrador original de “Kill Bill”. «Ni siquiera hizo segundos borradores», reveló Tarantino.

Explicó que en el capítulo, Gogo (Chiaki Kuriyama) tenía una hermana gemela y sollozó esa noche en la Casa de las Hojas Azules y se fue temprano.

Debido a problemas de ritmo, nunca se hizo la película. «Fue demasiado loco, demasiado violento y demasiada acción», dijo Tarantino.

Envió el guión. Dijo Tarantino. «De hecho, pensé que tal vez el barco había llegado tan lejos como para hacer material nuevo. Me equivoqué». Y añadió: «Cuando escribí el primer borrador del guión, había un capítulo perdido que, francamente, no pensé que pudiéramos llevar a cabo. Y Yuki ha sido producto de mi imaginación durante más de 20 años».

Thurman sorprendió al público cuando se unió a Tarantino para explicar cómo la tecnología de captura de movimiento la ayudó a llevar La Novia a Fortnite.

La tecnología de Unreal Engine representa personajes en tiempo real. Al capturar actuaciones, puede probar poses y expresiones y ver qué se lee mejor. Y cuando llegó el momento de conseguir la voz en off, el equipo contó con datos faciales de los actores para ayudar a animar.

«Es tan novedoso llevar la cámara en la cabeza, pero lo olvidé por completo; comencé a vivir los momentos de las escenas que estábamos haciendo», dijo Thurman.

En cuanto a esta nueva forma de acercar “Kill Bill” al público y contar la historia de la venganza de Yuki, Thurman dijo que la encontraba genial. «Esta es una nueva audiencia para la película». Continuó diciendo: «Es realmente conmovedor. Es realmente genial y creo que es algo que debía ser».

Lionsgate abre “The Whole Bloody Affair” de Tarantino, el corte de cuatro horas (281 minutos con un intermedio de 15 minutos) que combina “Kill Bill Vol. 1” y “Kill Bill Vol. 2” en una sola película, en cines el 5 de diciembre.

Thurman interpreta a La Novia, dada por muerta después de que su exjefe y amante Bill le tendiera una emboscada en el ensayo de su boda, le disparara en la cabeza y le robara su hijo por nacer. Para vengarse, primero debe cazar a los cuatro miembros restantes del Escuadrón Asesino de la Víbora Mortal antes de enfrentarse al propio Bill.

“The Whole Bloody Affair” está protagonizada por Lucy Liu, Vivica A. Fox, Michael Madsen, Daryl Hannah, Gordon Liu, Michael Parks y David Carradine como Bill. Producida por Lawrence Bender, está escrita y dirigida por Tarantino y está basada en el personaje de “La Novia” creado por Q&U (Quentin y Uma).

Con el crossover, Tarantino dijo: «Quiero que tanto el fanático de ‘Kill Bill’ como el fanático de Fortnite estén totalmente felices con esta colaboración».