Quentin Tarantino dice ‘Inglourious Basterds’ es ‘mi obra maestra’

Incluso Quentin Tarantino Tiene una película favorita de Tarantino.

Durante una entrevista expansiva en «La iglesia de Tarantino«Podcast, el dos veces ganador del Oscar reveló cuál de sus películas es su favorita y que cree que es la mejor.

«‘Érase una vez en Hollywood‘es mi favorito’Inglourious Basterds‘es mi mejor «, dijo Tarantino.» Pero creo’Mata a Bill‘Es la mejor película de Quentin, como nadie más podría haberlo hecho. Cada aspecto al respecto está particularmente rasgado, como con tentáculos y tejido sangriento, por mi imaginación y mi identificación y mis amores y mi pasión y mi obsesión. Así que creo que ‘Kill Bill’ es la película que nací para hacer, creo que ‘Inglourious Basterds’ es mi obra maestra, pero ‘Once Upon A Time in Hollywood’ es mi favorita «.

El director de «Pulp Fiction» luego elegió su favorito y mejor de sus guiones.

«Creo que ‘Inglourious Basterds’ es mi mejor guión, y creo que ‘Odful Eight’ y ‘Once Upon A Time in Hollywood’ están justo detrás», explicó. «Pero, hay un aspecto de ‘Odful Eight’ que realmente creo que es probablemente mi mejor dirección de mi material, es decir, el material está escrito y es sólido. Así que no es como si tuviera que crearlo, como ‘Kill Bill’, es sólido, es justo allí y realmente creo que es mi mejor servicio. [of] Mi material como director «.

A pesar de la afinidad de Tarantino por «Once Upon A Time in Hollywood», David Fincher dirigirá la muy esperada secuela, «The Adventures of Cliff Booth», para Netflix. En otra parte de la entrevista, Tarantino dijo que pasó a dirigir el proyecto porque la idea de que su décima y última película sea una secuela «Sin entusiasmo».

«Me encanta este guión, pero todavía estoy caminando por el mismo terreno que ya he caminado», dijo Tarantino. «Simplemente no me desvió. Esta última película, tengo que no saber lo que estoy haciendo de nuevo. Tengo que estar en territorio desconocido».

Tarantino también discutió su larga y última película, «The Movie Critic». Dijo que el proyecto finalmente fue desechado porque era Demasiado similar a su trabajo anterior.

«No estaba realmente emocionado por dramatizar lo que escribí cuando estaba en la preproducción, en parte porque estoy usando el conjunto de habilidades que aprendí de ‘Once Upon a Time in Hollywood’ [of] «¿Cómo vamos a convertir a Los Ángeles en Hollywood de 1969 sin usar CGI?», Explicó. «Era algo que tuvimos que lograr. Tuvimos que lograrlo. No era seguro que pudiéramos hacerlo. … ‘El crítico de la película’, no había nada que descubrir. Ya sabía, más o menos, cómo convertir LA en un tiempo más antiguo. Era demasiado parecido al último «.

Escuche la entrevista completa de Tarantino aquí.