Quentin Tarantino al no dirigir una vez una vez en la secuela de Hollywood

Quentin Tarantino está feliz de aprobar las tareas de dirección para David Fincher para el muy esperado de Netflix «Érase una vez en Hollywood«Secuela.
Durante una entrevista reciente sobre «La curva de Tarantino«Podcast, el dos veces ganador del Oscar dijo que pasó a dirigir» The Adventures of Cliff Booth «porque la idea de que su película final sea una secuela» sin desvío «.
«Me encanta este guión, pero todavía estoy caminando por el mismo terreno que ya he caminado», explicó Tarantino. «Simplemente no me desvió. Esta última película, tengo que no saber lo que estoy haciendo de nuevo. Tengo que estar en territorio desconocido».
Pasó a elogiar a Fincher, y agregó que su participación es emblemática de la importancia de la película para Netflix.
«Creo que David Fincher y yo somos los dos mejores directores», dijo. «Entonces, la idea de que David Fincher realmente quiere adaptar mi trabajo, para mí, muestra un nivel de seriedad hacia mi trabajo que creo que debe tenerse en cuenta».
Tarantino todavía sirve como escritor y productor en el proyecto. Dijo que «estará cerca» si la producción lo necesita para algo. «Me estoy moviendo de un lado a otro entre aquí e Israel, así que no estaré en el set todos los días y todo. Pero sí, estaré cerca si necesitan que haga algo, ya sabes, lo haré».
En la misma entrevista, Tarantino explicó por qué su larga y última película, «The Movie Critic», fue desechado. Similar a la razón por la que transmitió «The Adventures of Cliff Booth», la película habría estado demasiado cerca de su trabajo anterior para ser digno de su esfuerzo de dirección final.
«No estaba realmente emocionado por dramatizar lo que escribí cuando estaba en la preproducción, en parte porque estoy usando el conjunto de habilidades que aprendí de ‘Once Upon a Time in Hollywood’ [of] «¿Cómo vamos a convertir a Los Ángeles en Hollywood de 1969 sin usar CGI?», Dijo Tarantino. «Era algo que tuvimos que lograr. Tuvimos que lograrlo. No era seguro que pudiéramos hacerlo. … ‘El crítico de la película’, no había nada que descubrir. Ya sabía, más o menos, cómo convertir LA en un tiempo más antiguo. Era demasiado parecido al último «.