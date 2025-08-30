Quema de la oficina de DPRD de Makassar, tres personas fueron asesinadas y cinco heridas

MakassarVIVA -S informó que tres personas murieron y otras cinco sufrieron heridas porque supuestamente estaban atrapados en el interior cuando las masas quemaron la oficina DPRD Ciudad de Makassar el viernes 29 de agosto de 2025.

«Hasta ocho personas fueron evacuadas por el equipo de rescate después de la quema de la oficina de DPRD de la ciudad de Makassar, tres de ellas fueron declaradas muertas presuntamente atrapadas en el interior durante un incendio», dijo la actuación de la ciudad de Makassar City M Fadli en Makassar, South Sulawesi, el sábado por la mañana.

Según los datos, las tres víctimas fueron asesinadas a saber, Sarinawati (26) género femenino, personal de DPRD de Makassar. Encontró al equipo de evacuación en una condición quemada quemado Y ha sido llevado al Hospital Bayangkara.

Docenas de automóviles en la oficina de DPRD de Makassar fueron dañados por las masas

Además, Syaiful (43) el hombre murió en el Hospital Grestelina en una condición de ardor. La víctima era conocida por el personal del distrito de Ujung Tanah. Y el personal de DPRD de Makassar masculino de Abay, murió en la escena encontrada en una condición ardiente. Su cuerpo fue remitido al Hospital Bayangkara.

Mientras que las heridas graves de dos personas, cada Budi Haryati (30) empleados de DPRD Makassar fue remitido al Hospital Primaya en coma. Los empleados de Heriyanto (28) Makassar DPRD fueron remitidos al Hospital Grestelina gravemente herido porque saltaron del cuarto piso de la oficina de DPRD del Sur Sulawesi.

La víctima lesionada fue llamada Sahabuddin (45) empleado de DPRD de Makassar fue derivado al Hospital Hermina que experimentó dolor en la cadera debido al salto del segundo piso cuando tuvo lugar el incendio.

Además, Arif Rahman Hakim (28) empleado de DPRD Makassar, herido por un lanzamiento de piedra y había sido tratado en el Hospital Grestelina. Y Agus Setiwawan (32) Los empleados de DPRD de Makassar experimentaron dolor en la parte posterior y habían sido tratados en el Hospital Hermina.

El equipo conjunto de evacuación de BPBD, Damkarmat, la oficina de salud de la ciudad de Makassar, la Oficina de Salud Provincial y asistido por el equipo voluntario potencial de SAR.

Basado en el monitoreo, el sábado 30 de agosto a las 3:20 p.m., las condiciones en la escena aún eran visibles para la multitud. También se vio a varias personas saqueando bienes en el edificio representativo del pueblo desde que se incendió.

Las masas también quemaron docenas de vehículos en el momento del incidente porque antes de que el incidente ardiente fuera realizado por una reunión plenaria para que hubiera muchos vehículos. La acción fue una serie de manifestaciones que se acumularon con una serie de problemas nacionales.

El incidente tuvo lugar muy rápidamente el viernes por la tarde por una persona desconocida al lanzar una bomba Molotov, después de unos momentos, las masas atacaron la oficina del consejo local.