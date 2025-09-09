Quejarse a Dasco et al, el sindicato de trabajadores de OJOL insta a Prabowo a la protección de los trabajadores perpresas

Yakarta, Viva – El liderazgo del parlamento indonesio recibió una audiencia de varios sindicatos de transporte en línea hoy, martes 9 de septiembre de 2025.

Leer también: Oficialmente fuera del puesto, Sri Mulyani se disculpó por incorrecto y por falta durante el Ministro de Finanzas



En la audiencia, los sindicatos se quejan de los derechos de las demandas que se espera al gobierno.

Presidente de la Unión de Trabajadores del Transporte Público de Indonesia, Lili Pujiati, como uno de los representantes iniciales, expresó su gratitud al Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Para la ayuda de las vacaciones (BHR) a los conductores en línea.

Leer también: Gus Irfan apunta al pueblo de Hajj en La Meca que opera en 2028



«THR, un bono de fiesta, pedimos una asignación de vacaciones, pero debido a que no hay regulación, por lo que recibimos asistencia navideña y ha representado la preocupación del gobierno», dijo Lili en una audiencia.

En esa ocasión, Lili también propuso al presidente indonesio Prabowo Subianto que emita inmediatamente una regulación presidencial (Perpresas) relacionado Protección de los trabajadores Transporte en línea o trabajador de plataforma.

Leer también: La propuesta de Ahmad Dhani de la Cámara de Representantes de la Ley Anti Flexing



Lili entregó la insistencia teniendo en cuenta que hasta ahora los conductores de transporte en línea no obtuvieron ningún derecho, incluido el Seguro Social.

«Ahora esperamos que, mientras esperamos la ley que se está redactando, habrá un paso adelante del Presidente para brindarnos consuelo para que también obtengamos los derechos como conductores porque hasta ahora nunca hemos recibido ningún derecho como el Seguro Social», dijo.

«Nos pagamos a los BPJ a nosotros mismos, incluso cuando se da el seguro de accidente de trabajo si estamos en línea o llevamos pasajeros si no estamos esperando una parada de autobús o en las calles del accidente, no obtenemos una compensación», explicó.