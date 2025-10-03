Queerframes Lab presenta mujeres y cineastas trans para 2025 cohorte

El proyecto musulmán queer ha presentado su nueva clase de compañeros para el Marino Laboratorio de guiones, un programa dedicado a apoyar a los cineastas queer y trans emergentes de los orígenes del sur de Asia.

Ocho cineastas han sido seleccionados para la cohorte 2025 de India y Canadá: Ritwik Goswami, Simrat Harvind Kaur, Saniya Jaffar, Rit Prasanna, Reshmi Mohan, Talat Shakeel, Marushka Jessica Almeida y Sania Khan. Todos son creadores de mujeres, trans o no binarios que desarrollan largometrajes que colocan narrativas LGBTQ+ en el centro en lugar de los márgenes.

Ahora en su tercer año, Queerframes se estableció en 2023 como parte de la misión más amplia del proyecto musulmán queer. La plataforma se ha convertido en la red digital más grande del sur de Asia para voces queer, llegando a más de 70,000 personas a nivel mundial. El laboratorio ha trabajado con 14 cineastas desde su lanzamiento.

El programa reúne figuras destacadas de la industria como mentores, incluidos Rohan Parashuram Kanawadecuya película «Cactus Pears» (Sabar Bonda) ganó el Premio del Gran Jurado en Sundance; Tricia TuttleDirector del Festival de Cine de Berlín; Cineastas indios Vikramaditya Motwane («Juegos sagrados»), Shonali Bose («Margarita con una paja»); y el cineasta nepalés Min Bahadur Bham («Shambhala»). Los instructores anteriores Vishnu Sinha de la Universidad de Columbia y los talentos de Berlinale Alumna Paromita Dhar están regresando.

Netflix y el Instituto Francés en India están respaldando el programa de este año, que comienza con un retiro en Goa del 3 al 12 de octubre, seguido de seis meses de talleres virtuales y continua asistencia para el desarrollo.

«Estos cineastas están reescribiendo cómo puede ser el cine de Asia del Sur de Queer y Trans», dijo Rafiul Alom Rahman, quien fundó tanto el proyecto musulmán queer como los marcos queer. «Están contando historias sin disculpas en la cultura y la comunidad, mientras empujan los límites artísticos y políticos».

Kanawade agregó: «Como alguien cuyo cine está profundamente arraigado en la experiencia vivida, sé lo vital que es tener espacios como los queerframes que afirman y empoderen a Queer y Trans Storytellers para lograr una representación auténtica. Este laboratorio no se trata solo de desarrollar scripts, se trata de cultivar una cultura donde las historias subrayadas pueden criticar con honestidad con honestidad, dignidad y poder».

Tuttle dijo: «Queerframes está cultivando cineastas cuyas historias están profundamente arraigadas en el sur de Asia, pero hablan con el público en todas partes. Estas son películas que desafiarán, moverán y expandirán cómo pensamos sobre queer y trans vidas en la pantalla. No puedo esperar para verlos viajar por el mundo».

Las películas seleccionadas abarcan múltiples géneros y temas. Simrat Harvind Kaur «Beeji da kangha (peine de la abuela) sigue a un adolescente sij cuestionando la identidad de género. «Swarnapuchhri» de Ritwik Goswami combina preocupaciones ambientales con un romance extraño en una comunidad costera amenazada por el desarrollo industrial. «Kacchi Kallis» de Saniya Jaffer explora las amistades adolescentes cambiantes durante unas vacaciones en Goa.

Los proyectos también incluyen una comedia de terror del cineasta canadiense Marushka Jessica Almeida titulada «Stacy’s Mom»; El romance del campus de Rit Prasanna «incluso en escombros»; El cineasta canadiense Sania Khan en la historia de la mayoría de edad «El jueves por la mañana, la luna baila» sobre un bailarín paquistaní-canadiense; El drama de relación de Reshmi Mohan «Amor, Tuyo» contra la violencia de casta; y el «kooker ki seeti» de Talat Shakeel sobre una joven musulmana que descubre su sexualidad.