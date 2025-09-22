Queer Love Story ‘Whisperings of the Moon’ Boards inwave Films

La compañía internacional de ventas con sede en París, Inwave Films, ha aparecido como agente de ventas para «Susurros de la luna«, La función de debut del cineasta chino Lai Yuqing que tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Busan.

El drama Khmer y el idioma inglés se proyectará en la sección A Asian Cinema de la ventana del festival. La película es una coproducción entre India, China, Hong Kong, Camboya e Indonesia.

Ambientada en Phnom Penh, Camboya, «Whisperings of the Moon» sigue a la actriz de teatro Nisay, que regresa a su ciudad natal después de la muerte de su padre, reavivando un romance apasionado con su ex amante Thida. Atrapado por las limitaciones sociales de la familia, el deber y las expectativas sociales, su amor solo puede sobrevivir en la memoria y en el escenario, obligando a una despedida racional desgarradora.

La película está protagonizada por Sopheanith Thong como Nisay y Deka Nine como Thida, ambos estudiantes de la Academia de Arte de Actores de Camboya que se reunieron con el director Lai Yuqing a través de una colaboración entre la Academia y el Nuevo Colectivo de Cineastas Asiáticos.

Lai Yuqing, originario de Fujian y nació en Tianjin, estudió en Nueva York, Los Ángeles y Toronto. Como director, actor y músico, sus cortos anteriores, incluidos «Two Suns», «Love Is A Book» y «Notes of a Crocodile» han sido reconocidos en festivales como Toronto, BFI Flare y como finalista de Sundance Ignite.

El proyecto se originó en «Love Is A Book» que Lai hizo bajo la tutoría de Jatla Siddartha durante el nuevo taller colectivo de cineastas asiáticos en Phnom Penh el año pasado. El colectivo fue asesorado por Siddartha, Lou Ye y Truong Ming Quoy.

Siddartha, cuyas películas anteriores «Love and Shukla» y «In The Belly of a Tiger» se estrenaron en Busan y Berlinale, respectivamente, sirve como productor y coguionista junto con su socia comercial Esther Li a través de su casa de producción Hong Kong Mirage Films. La compañía colaboró ​​con la productora de Lai Nimbus Films en el proyecto, marcando el primer lanzamiento de Mirage Films.

Los productores adicionales incluyen a Lily Yuan Yang, con los coproductores Huang Yue y Shen Wei. La película fue editada por Akhmad Fesdi Anggorro, cuyos créditos recientes incluyen la serie de Netflix «Cigarette Girl» y el galardonado «Antes, ahora y entonces».

Los cofundadores de Inwave Films, Xueyin Li y Yuxuan Zhang, dijeron: «Nos complace presentar ‘susurros de la luna’, la característica de debut de Lai, en asociación con Mirage Films y Nimbus Films. fluidez similar a la danza, moviéndose con los cuerpos de los personajes;

Siddartha y Li están actualmente en preproducción en la tercera empresa de dirección de Siddartha «If You You a Be Be», también en Camboya y se lanzará bajo el Banner de Mirage Films.