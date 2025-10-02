Queer Love ‘cancelado por Netflix después de dos temporadas

«The Ultimatum: Queer Love«Ha sido cancelado después de dos temporadas en Netflix.

La serie de citas de la realidad fue parte de la franquicia «Ultimatum» de Netflix, que comenzó con «El ultimátum: casarse o seguir adelante«En abril de 2022. La serie original aún está en curso, ya que se ha renovado para una cuarta temporada a principios de este año. Netflix también ha lanzado temporadas francesas y sudafricanas de» The Ultimatum «.

Tanto «casarse o seguir adelante» como «loer love» siguen de cinco a seis parejas por temporada, con las parejas en «Queer Love» formadas por todas las mujeres y personas no binarias. En cada pareja, una pareja está lista para el matrimonio y emite un ultimátum para la otra. Los miembros del elenco se separan de sus socios y datan durante una semana antes de elegir a alguien de otra pareja para ingresar a un «matrimonio de prueba» de tres semanas. Luego, se reúnen con sus socios originales durante otras tres semanas. Cada miembro del reparto debe decidir al final de la temporada si seguir el matrimonio con su pareja original, volver a su cónyuge de juicio o irse solo.

La temporada 1 de «The Ultimatum: Queer Love» se estrenó en mayo de 2024 y pasó dos semanas en el Top 10 de Netflix. La temporada 2 se estrenó en junio de este año y no logró el Top 10 Global, aunque llegó a las listas individuales de cinco países.

«The Ultimatum: Queer Love» fue creado por Chris Coelen, quien el ejecutivo produce a través de su productora Kinetic Content. Además de «The Ultimatum», Coelen y la compañía son mejor conocidos por la franquicia «Love Is Blind» y «Perfect Match», que están en curso en Netflix, así como «casado a primera vista», que se postuló en la red FYI de A&E durante sus primeras cuatro temporadas antes de pasar a la vida a través de la temporada 18 y Peacock para la próxima temporada de 19 TT.