Queer Horror Comedy llega a fantástica festival

Glenn McQuaidEl director y coguionista de la comedia de terror «La restauración en Grayson Manor«, Construyó la película en torno a sus cosas favoritas, incluso si los géneros parecen muy remotos. Pero como un hombre gay que creció en Irlanda en los años 70 y 80, había ciertas piedras de toque de la cultura pop que lo ayudaron a través de su duro juventud.

«Encontré mucho alivio en el escapismo del horror, pero también en el escapismo de la telenovela», dice McQuaid. «Me atraparon en ‘Falcon Crest’, ‘Dallas’, ‘Dinastía’, ‘aterrizaje de nudos’. Es automático.

El resultado es una película malvadamente divertida, sangrienta y sin disculpas que se estrenará esta noche en Fantástico festival en Austin. Chris Colfer interpreta a Boyd Grayson, un músico sarcástico que está involucrado en un escandaloso accidente en el que pierde las manos. Afortunadamente, su mejor frenemy, la madre Jacqueline (Alice Krige) invierte en una cirugía experimental de manos, y las cosas solo salen más fuera de control de allí.

McQuaid, quien escribió la película con Clay McLeod Chapman, encontró inspiración para el giro central de la tecnología de la vida real.

«Vi un clip de YouTube de un amputado usando una mano robótica controlada remota con su mente consciente», dice. «Pensé para mí mismo, ‘Bueno, ¿y si fuera el subconsciente? ¿Y qué pasaría si el subconsciente fuera manchado?’ A partir de ahí, comencé a jugar con la idea de aprovechar el subgénero de las manos asesinas ”.

El centro de la película es la relación antagónica entre Jacqueline y Boyd, que tuvo que alcanzar el tono correcto para que la historia funcione.

«Nos inspiramos realmente el melodrama», dice McQuaid. «Bromeé con arcilla desde el principio que quería hacer ‘The Lion in Winter’ de las películas de manos asesinas. Así que solo corrimos con ella. Era una línea muy fina con la relación entre los dos. Podría haberse vuelto fácilmente impedible e insufrible de ver, así que necesitaba una entrada para que la audiencia pudiera participar y disfrutar de la naturaleza de barbada de su relación. Mucho de eso se hizo pasar por la escritura y el diálogo». «.»

Otra parte crítica de la película fue normalizar la sexualidad de Boyd, que comienza con una escena temprana que involucra un soporte de una noche que incluye poppers y desnudos masculinos, elementos que no se ven a menudo en horror.

«Al final del día, realmente no quería censurarme», dice McQuaid. «Leí muchos guiones, veo muchas películas y solo quería hacer algo que realmente no estaba viendo por ahí. Todo fue algo natural. Nunca fue como, ‘Oh, esto es un poco risiado’ o lo que sea. Simplemente creo que los poppers son divertidos, y pensé que la botella de Poppers era un dispositivo de la trama.

McQuaid continuará su exploración de la intersección de la rareza y el género con su próxima película.

«Me encanta el horror», dice McQuaid. «Siento que es una excelente manera de hablar sobre los temas que me afectan. La siguiente pieza es abordar la homofobia muerta, pero a través de la lente de una casa embrujada en Irlanda. Por alguna razón, el horror acaba de hablarme temprano. La homofobia de una manera sin esfuerzo para mí.