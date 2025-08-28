Queer Ballroom Doc ’10s a través de Borders’ Drops trailer antes de Busan

El documental debut de Chan Sze-Wei «10 a través de las fronteras«Ha dejado caer su primer trailer, que Variedad está revelando exclusivamente, por delante de su estreno mundial en el 2025 Festival Internacional de Cine de Busandonde competirá en la competencia documental de gran angular.

La película narra el surgimiento de la cultura del salón de baile en todo el sudeste asiático a través de las historias de tres figuras clave: Sun de Tailandia, Teddy de Malasia y Xyza de Filipinas. El documental explora cómo estos artistas están construyendo una comunidad extraña vibrante a través de las fronteras mientras mantiene los lazos con las raíces de la ciudad de New York de Ballroom.

Chan Sze-Wei se involucró en el proyecto a través de una conexión personal. Cuando Friend Sun comenzó a desarrollar la comunidad regional de salón de baile, el cineasta singapurense fue invitado a documentar el crecimiento del movimiento.

El documental tiene un significado personal profundo para Chan. «Como una persona queer y un padre queer que nunca encaja, las comunidades en esta película me dieron el coraje de salir como un individuo no binario», dijo el director. «Hicimos esta película para celebrar el poder de activismo, aliado y pertenencia de Ballroom».

El proyecto representa un esfuerzo de coproducción internacional que abarca cuatro países: Filipinas, Singapur, Indonesia y Alemania. El equipo productor incluye a Alemberg Ang, cuyos créditos recientes incluyen «Renoir» (Cannes 2025) y «Algunas noches I Feel Like Walking» (Tallin 2024), junto a Yasmin C. Rams («Go Heal Yourself) y Entonces si está en («Dreaming & Dying», ganador del leopardo de Locarno Golden).

El financiamiento provino de múltiples fuentes, incluida la Comisión de Cine de Singapur, Hessen Film, DMZ Development Fund y Biff’s Asian Cinema Fund, entre otros. El proyecto también recibió soporte para el desarrollo a través de las principales plataformas de la industria, incluidos los documentos de Cannes, Sheffield Docfest Meetmarket y First Cut Lab.

Mira el trailer aquí: