Queer Bahurupi Love Story ‘The Magical Men’ set para Busan APM

De Busan Mercado de proyectos asiáticos presentará «Los hombres mágicos«, Una historia de amor queer del escritor y director Biplob Sarkar que destaca la marginada Comunidad de Performance de Bahurupi de Asia del Sur. Producida por Fran BorgiaFrançois d’Artemare, Sankhajit Biswas y Sarkar, la película explora la intimidad, la resistencia y la identidad en el contexto de las tradiciones populares que se desvanecen y los tabúes sociales arraigados.

Ambientada en el viejo Dhaka, «The Magical Men» sigue a Sukumar y Hemanta, artistas de Bahurupi que encarnan a Shiva y Parvati durante Neel Shashti Puja, incluso cuando su oficio ya no los sostiene. Su romance secreto se desarrolla en medio de tensos lazos familiares, el acoso policial y las luchas personales de los artistas, que culminan en la desaparición de Hemanta y la crisis de memoria, amor y supervivencia de Sukumar.

Para Sarkar, quien proyectó «The Stranger» en la sección de nuevas corrientes de Busan en 2023, el nuevo proyecto se basa en su compromiso con las historias de comunidades marginadas. «Ellos encarnan dioses y diosas en sus actuaciones, llevando la tradición que se desvanece, por otro lado, en su existencia diaria luchan por la dignidad y la supervivencia en una sociedad que a menudo los margina. Para mí, su arte se convirtió en un espejo de preguntas más grandes sobre la identidad, la libertad y el amor», dice.

El productor Sankhajit Biswas, quien ha trabajado ampliamente con comunidades queer, subrayó la importancia de la exposición internacional. «Aunque las historias queer están ganando voz en el sur de Asia, debemos recordar que la hostilidad y la homofobia aún no se detienen. Por lo tanto, es importante que estas películas alcancen el éxito internacional para crear una tracción para la liberación nacional y una amplia visibilidad», dice.

Borgia, cuyos créditos recientes incluyen «Stranger Eyes», la actual presentación del Oscar de Singapur, dijo que la visión de Sarkar lo conmovió. «Es una historia muy personal para Biplob: una exploración compleja de las relaciones humanas dentro de una sociedad que no permite que tales conexiones existan abiertamente. La forma en que los personajes, como artistas, navegan vidas que son silenciosas y fuertes a la vez fue realmente mágica para mí», dice.

El equipo ve a Busan como un lanzador vital para el proyecto. «Además de los socios de coproducción y financiación, distribuidores y agentes de ventas, también buscaremos productores de impacto que puedan llevar la película al tipo correcto de audiencia, no solo en Bangladesh e India, sino también a nivel mundial», explica Biswas. Borgia agregó que APM «siempre ha sido extremadamente beneficioso para nuestras películas» y dijo que el equipo tiene como objetivo conectarse con colaboradores que comparten su creencia en la urgencia de historias extrañas y culturalmente específicas.