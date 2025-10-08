¡Quedan dos días para la inscripción final! United Tractors está lista para distribuir dividendo a cuenta en octubre

Jacarta – Emisor del sector industrial que opera en el negocio mayorista (bienes duraderos), PT Tractores Unidos Tbk (UNTR), anunció un plan de distribución dividendo a cuenta para el ejercicio 2025. El reparto de beneficios se realizará el viernes 24 Octubre 2025.

El valor total de los beneficios que obtendrá la empresa es de 2.050 millones de IDR. Como resultado, inversor se embolsará cómo por un importe de 567 IDR por acción.

«De conformidad con el Decreto Circular de los Directores de la Compañía de 25 de septiembre de 2025 y el Decreto Circular del Consejo de Comisionados de la Compañía de 26 de septiembre de 2025», escribió la Secretaria de UNTR, Sara K. Loebis, citada en la divulgación de información, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Refiriéndose a los datos financieros hasta el 30 de junio de 2025, la empresa registró un beneficio neto atribuible a la entidad matriz de 8,13 billones de IDR. Mientras tanto, el saldo de ganancias retenidas no restringidas alcanzó los 80,7 billones de IDR con un patrimonio total de 101,2 billones de IDR.

Basado en el seguimiento VIVA De Finanzas de GoogleLas acciones de UNTR cayeron un 3,03 por ciento a 25.600 al cierre de la negociación del martes 7 de octubre de 2025. El valor de capitalización de mercado (capitalización de mercado) alcanzó los 97,52 billones de IDR y la rentabilidad por dividendo anual fue del 8,01 por ciento.

Además, Sara transmitió el cronograma completo de distribución de dividendos a cuenta de las acciones de UNTR que los inversionistas deben conocer. Toma nota para no quedarte sin ganar dinero.

Fecha Cum Dividendo en Mercado Regular y Mercado Negociado: martes 7 de octubre de 2025

Fecha Ex-Dividendo en Mercado Regular y Mercado Negociado: miércoles 8 de octubre de 2025

Fecha acumulada del dividendo en el mercado de contado: jueves 9 de octubre de 2025

Fecha ex dividendo en mercado de contado: viernes 10 de octubre de 2025 Fecha de registro: jueves 9 de octubre de 2025

Fecha de Pago de Dividendos: viernes 24 de octubre de 2025