Quedan 3 personas, Indofarma despide masivamente a 413 empleados

Jacarta – Emisor farmacéutico filial de Bio Farma, PT Indofarma Tbk (INAF), presuntamente despedido (Despidos) masa contra 413 personas empleado el 15 de septiembre de 2025, dejando solo 3 empleados.

Citado de IDX Information Disclosure, parte gestión Explicó que este despido masivo se llevó a cabo para implementar la eficiencia de costos operativos.

Dijeron que los pasos para ajustar el número de trabajadores se realizaron mediante un modelo negocio limitado, por lo que se espera que las actividades operativas se ejecuten de manera más eficiente.

«El 15 de septiembre de 2025 la empresa realizó un ajuste de personal para 413 empleados», informó la Dirección del INAF en un comunicado, citado el viernes 7 de noviembre de 2025.

«Así que prácticamente a partir del 15 de septiembre de 2025 el número de empleados será de 3 personas», dijo.

Sin embargo, después de que la dirección llevara a cabo despidos masivos, a finales de septiembre de 2025 volverán a abrir la contratación de 18 nuevos empleados.

Así, actualmente el número total de empleados de Indofarma se sitúa en 21 personas.

«A finales de septiembre de 2025, la empresa volverá a contratar a 18 empleados, con lo que el número de empleados al 30 de septiembre ascenderá a 21 personas», dijo la dirección.

La empresa explicó que los pasos para incorporar empleados se ajustarán a las necesidades de Recursos Humanos (RRHH), para ejecutar un modelo de negocio limitado, de acuerdo con la Decisión de Homologación.

Se sabe que anteriormente, el 15 de septiembre de 2025, Indofarma había recibido un préstamo del holding farmacéutico estatal, a saber, PT Bio Farma, por valor de 220 mil millones de IDR.

El préstamo en forma de deuda se utiliza para apoyar la eficiencia de los costos operativos de la empresa, con el fin de reorganizar los gastos comerciales para que las actividades operativas puedan funcionar de manera más proporcional.

«Al implementar este programa, se espera que la compañía pueda administrar los gastos comerciales de manera más proporcional y al mismo tiempo mantener la continuidad del negocio en el futuro», dijo.