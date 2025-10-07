¡Qué vergüenza! Captan al hijo del exalcalde de Cirebon quitándose los zapatos en una mezquita

CirebónVIVA – Acción Esto fue inesperado para Aulia Septia Nugraha (33), hija del ex alcalde de Cirebon durante el período 2018-2023, Nazhrudin Azis. Tuvo que enfrentarse a la policía tras ser sorprendido robando un par de zapatos pertenecientes a una congregación en Mezquita Raya At-Taqwa, ciudad de Cirebon.

El incidente ocurrió el lunes 6 de octubre de 2025 por la tarde, alrededor de las 12.30 horas. La acción de Aulia fue revelada después de ser grabada por la cámara CCTV (circuito cerrado de televisión) de la mezquita que la mostró sacando zapatos en el patio del lugar de culto.

El jefe de policía de West North Cirebon, el comisionado de policía Iwan Gunawan, confirmó el incidente. Según él, autor Fue inmediatamente asegurado por agentes de seguridad de la mezquita antes de ser finalmente entregado a la policía.

«Los agentes de seguridad que vieron las imágenes de CCTV arrestaron inmediatamente al perpetrador y lo entregaron a miembros de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de West North Cirebon para su posterior procesamiento», dijo el martes 7 de octubre de 2025.

Actualmente, Aulia todavía está siendo sometida a un examen intensivo en la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Noroeste de Cirebon. La policía también está interrogando a varios testigos para revelar el motivo de la acción que conmocionó al público de Cirebon. Mientras tanto, la seguridad de la mezquita se ha puesto en contacto con el propietario de los zapatos que fueron víctimas del robo.

«Aún estamos investigando al autor y pidiendo información a varios testigos para descubrir el motivo en cuestión», dijo.