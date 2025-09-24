¿Qué tiene de malo Bollywood?







Sospecho que la especie de entusiasmo de Larry David (2000-24, HBO) establece el tono/plantilla para los freelancers de showbiz mínimamente topográficos, pasando su día, como cualquier otro, en Hollywood/LA.

Porque, ¿qué es incluso Seth Rogen en el estudio (2025, Apple TV), pero Larry, a su manera? ¿No?

Considere el sexto episodio de la serie sensacional donde Seth, como Beta Studio-Boss, está atrapado entre los médicos serios en una fiesta, donde ninguno puede comprender la importancia de las películas. ¡Solo el pelea de Seth obsesionado!

Eso también es cierto para los tipos en Bollywood. Trato de no mezclar a mis amigos entre los dos mundos. Un lote finalmente se aburre durante la maldita noche.

Los chiles rojos de Shah Rukh Khan (SRK), por cierto, produjeron lo que se acerca bastante a la acera en su tenor.

Esa fue la película Kaamyaab (2019): pura porción del espectáculo bajo vida, únicamente en los hombros de los excelentes, Sanjay Mishra, interpretando a un «actor de personajes» retirado, conocido por una línea memorable, «Disfrutando de la vida. ¡Opción de Aur Kya Hai!»

¿Qué pasa con la serie de Srk Red Chillies para Netflix, el B *** ds de Bollywood (Leer: ¿Bads of Bollywood), ambientado en la industria del cine/entretenimiento de Mumbai?

Claro, podría haber un cubo de bordillo, incluso un elemento de séquito, pero más aún la filmedad de Farah Khan (Om Shanti Om), apuntando igualmente hacia el nerviosismo y la empatía de Zoya Akhtar (suerte por casualidad).

Y, sin embargo, de pie para una versión completa de películas y ‘filmies’, como una serie completamente tonta, sin pretensiones y entretenida por sí sola; A menudo cambiando/jugando con géneros, pero sobre todo permanecer dentro del humor exagerado.

Para un escenario, Hindi Cinema es un lugar difícil para lograr, te das cuenta, de espectáculos que terminan pareciendo tan insoportablemente superficiales (llame a mi agente: Bollywood), o simplemente una parodia de parodia (protagonista de Emran Hashmi, Showtime).

¿Qué me encantó, primero, sobre los malos de Bollywood? Que no se trata de un «luchador» trágico, un término solo aplicado a los aspirantes a actores. Tampoco es realmente en el funcionamiento interno aburrido de la industria del cine.

Ningún espectador laico se preocupa por este último, de todos modos. En cuanto al primero, francamente, ¿no estás cansado de escuchar historias de sollozo famosas sobre cómo una vez se ganaron la vida, saltando las comidas, durmiendo en pavimentos …

Suponiendo que era para un propósito social más grande. Estaban persiguiendo un sueño personal; ¿entonces? O que enfrentaron rechazos (justos/injustos). Como si el mundo le debía un aspirante a actor más que un marquín de telemarketer.

Los Bads of Bollywood comienzan con su protagonista (Lakshya Lalwani), ya una estrella; aunque un debutante, de DelhiEn Mumbai, con un paralelo popular en el propio SRK.

Él entra en un teatro de una sola pantalla para atrapar su primera película, solo para salir del cine con el público arrancándose la ropa. Eso es sencillo de la vida de Hrithik Roshan.

¡Lo que sigue es una historia de cómo nunca lo haces realmente! Las luchas continúan. Solo las apuestas difieren. La vida se hace cargo. Hero, Heroine (Sahher Bambba) se reúne por primera vez en una mesa redonda de actores (piense en Siddhant Chaturvedi). ¡Luego, en la tienda libre de impuestos de un aeropuerto nacional!

Entre el héroe, el héroe Ka desempleado mejor amigo (Raghav Juyal), Madre (Mona Singh), Tío (Manoj Pahwa), novia Ka Baap (Bobby Deol): todos los actores toman sus partes en serio, en contra de las caricaturas en una comedia: lo que tienes con los malos es una imagen de Mains-Trax, Retro Bollywood, a su propia derecha.

Solo, con Bollywood como el escenario. Que es una cultura propia; más liberal que el resto de la India; menos aburrido que cualquier día de trabajo, dado Daredevils profesionales, sin un plan B; repleto de su política interna y orientación externa.

Sospecho que los comentarios son un poco como las puntas del mercado de valores. No se trata tanto de lo que se dice, ¡sino quién lo está diciendo! Que el creador de Bads of Bollywood es el hijo de SRK, Aryan Khan, de 27 años (co-creado por Bilal Siddiqi, Manav Chauhan), agrega tal capa de meta humor único a todo.

Tome esa escena de autorreferencia, que estoy seguro, es un meme, donde el detective del departamento de narcóticos atrapa a un DJ (Neville Bharucha) por fumar.

«Pero no soy de Bollywood» DJ ¡Dice, y se queda solo! Aryan, como generosamente, deja caer la palabra N, como en el nepotismo, mientras toma disparos a su propio padre, «¡Dhai Ghante Ka Badshah!»

Para un novato, ha filmado lo que mejor sabe. Haciendo de este un debut ‘Zoya Akhtar-ian’. Tal como están las cosas, el privilegio es lo que haces de él.

Aquí, ves al escritor y director colocando de manera igualmente elegante los mejores cameos, solo disponibles para el hijo de una superestrella: Aamir Khan, Arshad Warsi, Karan Johar, Emraan Hashmi, en adelante, encajando como piezas de ajedrez en una trama adecuada.

Las herramientas de comercio obviamente están en abundancia. Aquí hay un niño pequeño, liberado para jugar con los juguetes, pero empleándolo de manera bastante efectiva para el esplendor de la pantalla de películas.

Dejados a sí mismo, los males de Bollywood tienen tanta acción de alto vuelo como un grado A promedio, VFX actor. Imagina rápido y furioso en Mumbai. ¡Y mucho menos el Lambo, ves una persecución en la moto por el enlace del mar Bandra-Worli!

¿Esperaba algo de esto de una supuesta serie de parodia discreta en la fraternidad de la película?

Francamente, tampoco esperaba el giro de Juego de Tronos al final. Que revela hábilmente los asteriscos en el título inusual del programa.

Sí, como muchos de ustedes, eso es lo último que me encantó de los malos de Bollywood.

¡Qué bueno!

Mayank Shekhar intenta dar sentido a la cultura de masas.

Él tuitea @Mayankw14 Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son del individuo y no representan las del documento.





Fuente