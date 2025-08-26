¿Qué tan grande es el director técnico de PSSI Alexander Zwiers?

VIVA – Pssi Oficialmente puntiagudo Alexander Zwiers Como nuevo director técnico. El nombre del hombre holandés estaba inmediatamente en el centro de atención debido a su riqueza de historial en el mundo del fútbol internacional.

Leer también: Presidente de PSSI Erick Thohir Apreciación del parlamento indonesio, 5 jugadores de la diáspora fueron aprobados por la naturalización



El anuncio del nombramiento de Zwiers se llevó a cabo en el Hotel Mulia, Senayan, Yakarta, el lunes 25 de agosto de 2025.

El presidente de PSSI, Erick Thohir, es optimista de que Zwiers podrá traer cambios importantes al fútbol indonesio, especialmente para fomentar una edad temprana.

Leer también: El destino del equipo nacional indonesio al final de la firma de Prabowo



«Alexander trajo décadas de experiencia en la construcción de una ruta de desarrollo de jugadores, desarrollar un sistema joven y aumentar los estándares técnicos tanto a nivel de club como a la federación», dijo Erick.

«Con sus antecedentes en Europa, Medio Oriente, Asia y América Latina, creemos que es la figura correcta para ayudar al fútbol indonesio a llegar al siguiente nivel», dijo Erick citado por el sitio web oficial de PSSI.

Leer también: Acabo de divorciarse Azizah, Pratama Arhan fue tentado por cientos de mujeres



JEJAK KARIER ZWIERS

La carrera de Zwiers en el mundo del fútbol internacional ha comenzado desde 2012. Decidió dejar a los holandeses y comenzó su viaje en México.

En el país de Sombrero, se convirtió en el subdirector de ingeniería Chivas Guadalajara y gerente técnico Equipo nacional México U-14 Día U-16.

Después de un año en México, Zwiers continuó su carrera en Kazajstán con el FC Kirat Almaty como gerente de la academia hasta 2014.

Larga carrera en el Medio Oriente

El largo viaje continúa hasta el Medio Oriente. En 2014-2015, manejó la Academia del Club de Emiratos Árabes, Al Shabab Dubai.

Sin detenerse allí, el Licenciatario de la UEFA A y AFC Pro fue reclutado por un gran club de EAU, Al Wahda FC, para convertirse en el Director de Ingeniería de la Academia. Duró por tres años.

El clímax, en 2019, se confía en Zwiers para ser el director de la Ingeniería de la Federación de Fútbol Jordania.

Trae a Jordan a la Copa Mundial

Bajo su mano, el fútbol de Jordan experimentó un gran salto. El equipo nacional jordano logró penetrar en la final de la Copa Asiática 2023 antes de perder 1-3 ante el anfitrión de Qatar.

No solo eso, Zwiers también es una parte importante de la gran historia de Jordania. Por primera vez, lograron calificar para la Copa Mundial 2026 después de terminar el segundo lugar del Grupo B bajo Corea del Sur en la ronda de clasificación de la tercera ronda.

Con el historial del aula, PSSI espera que Zwiers pueda ser el «cerebro» detrás del desarrollo del fútbol indonesio en el futuro.

La tarea principal es clara: construir un sistema de desarrollo sostenible para que Indonesia pueda competir a nivel asiático y mundial.