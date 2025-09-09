¿Qué tan fuerte debe ser una oración?







El dios elefante no estaba muy lejos. Estaba en uno de los sinuosos carriles cerca Currey Road estación, tratando de encontrar un lugar para comer. Alguien me había dicho que Ladu Samrat era famoso. Pero primero tuve que lidiar con Ganpati Bappa. Era un pequeño grupo dirigido a Visarjan, la inmersión del ídolo Ganpati que llevaban, pero fueron acompañados por una compañía de truenos. El término, acuñado por mí para esta columna, describe a los jóvenes y enérgicos compañeros que tocan el tatuaje frenético en sus dhols que es un sonido exclusivo de Ganesh Chaturthi en Mumbai.

Me tensé cuando los vi. Sabía que comenzarían en cualquier momento. En silencio salí de mi teléfono y lanzé la aplicación que había descargado el día anterior, llamado Decibel X. Estaba armado y listo.

Una compañía tradicional habría usado un dhol con animal esconderse estirado sobre la cabeza de batería o pudi. El Pudi del lado izquierdo más grande produce el sonido de bajo más profundo, mientras que el otro lado entrega los agudos. Juntos, entregan un trueno inmersivo y terroso. El Dhol moderno, como esta compañía estaba cargando, tiene una película sintética ajustada, generalmente mylar o PVC, estirada sobre el pudi; El lado derecho produce un sonido brillante, afilado y penetrante.

Comenzó con un rollo frenético. Los truenos eran frenéticos, golpeando al Dhol como si estuvieran desesperadamente poco tiempo y tenían muchas tambores para pasar. Mis oídos estaban sonando; Mi corazón latía con fuerza.

Gaté mi aplicación Decibel y la señalé directamente a los fabricantes de Thunder. ¿Qué tan ruidosos eran?

112 dB.

Aquí hay una pregunta simple que nadie ha hecho. ¿Por qué es Ganesh Chaturthi tan fuerte?

Seguramente no para los humanos, cuyos oídos no fueron diseñados para tal Babel. Podemos escuchar sonidos por debajo de los 70 dB todo el día, y suena hasta 85 dB, como el tráfico pesado o un restaurante ruidoso, por hasta ocho horas. Una conversación normal es de aproximadamente 60 dB, y los aires acondicionados zumban a aproximadamente 45 dB.

¿Qué es peligroso?

Exposición a 95 dB durante más de una hora.

100 dB por más de 15 minutos.

110 dB pueden comenzar a dañar su audición en menos de dos minutos.

A 120 dB+ estás en el umbral de dolor. El daño inmediato es posible.

Los tambores de Ganpati Thunder a 104-113 decibelios incluso sin altavoces durante todo el día, tocando 120 dB si se amplifican, el equivalente acústico de estar al lado de una motosierra.

Los petardos casi siempre cruzan la marca de los 100 dB, y algunos soplan más de 125 dB, más fuerte que un avión que despega a corta distancia.

Los autos y Autorickshaws bañan a 107-115 dB. Los simulacros de concreto se mueven a 95-110 dB, y los jackhammers aumentan más. Mumbaikars en Santacruz y Vile Parle viven en la ruta de vuelo del aeropuerto de una sola carrera más concurrido del mundo, y un avión que grita más allá puede pasar su umbral de dolor.

El tren suburbano, el salvavidas y el torturador, pasan las casas a 90-110 dB, con una conversación regularmente ahogada.

Las alianzas de la boda sonan los recién casados, castigando los oídos de todos con música discordante en la zona de 110-120 dB.

Entonces, una vez más: ¿por qué Ganesh Chaturthi debe ser tan ruidoso? ¿Podría ser que Dios está tan decepcionado con los humanos que ahora tienes que hacer una raqueta terrible para llamar su atención? ¿La religión nos dice que rezemos en voz alta?

Cada fe tiene sus cantos, himnos y mantras, a menudo cantados en voz alta, pero su objetivo no es tanto volumen como crear una atmósfera exaltada de éxtasis y rendición. El Bhagavad Gita enfatiza a Bhava, el sentimiento y la intención detrás de la oración, sobre el rendimiento.

«Levanta tus palabras, no tu voz. Es la lluvia la que cultiva flores, no truenos», dijo Rumi, poniendo devoción sobre decibelios.

Pero, ¿quién llamaría al Festival Ganesh de Mumbai una reunión de personas espiritualmente entusiasmadas? Es una época de juerguistas crecientes, interrupción inmanejable y ritual simbólico. Pocos recuerdan que aunque Ganesh Chaturthi tiene siglos de antigüedad, el caos de hoy tiene su origen en 1893, cuando los gobernantes británicos, temiendo la sedición, habían prohibido reuniones de cualquier tipo. Sin embargo, el luchador por la libertad y el nacionalista Bal Gangadhar Tilak se dieron cuenta de que no se atreverían a detener una procesión religiosa. Reposicionó a Ganesh Chaturthi como una semana para unificar comunidades, uniendo a las personas (mientras discutía encubierte el colonialismo y la necesidad de independencia).

El festival obstructivo y cacofónico que vemos hoy es una distorsión de un momento inspirado de reverencia, unión y patriotismo.

Un Mumbaikar podría preguntar, ¿qué es un poco de ruido durante una semana? Nadie se ha vuelto sordo de un festival, seguramente, y soportamos peor todo el año. Essa, un contador público de 67 años en CañaPodría decirte cómo un petardo cambió drásticamente su vida. Estaba caminando en su sala de estar alrededor de las 1.30 de la mañana del 2 de noviembre del año pasado. Diwali había terminado el día anterior, y los petardos eran de todos modos ilegales después de las 10 pm. Pero una bomba de petardo se fue cerca, ensordeciendo a Essa y su gato persa con una explosión sonora de 125 dB.

El gato entró en pánico, Essá tropezó y cayó, fracturando instantáneamente los huesos de la tibia y peroné de su pierna izquierda. Tomó meses pero hoy está curado. Nunca volverá a conducir un automóvil, y caminará con una cojera el resto de su vida.

Eso es lo que puede hacer 125 dB.

