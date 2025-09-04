¿Qué tan eficiente está utilizando el auto eléctrico Aion UT? Este es el recuento

Yakarta, Viva – Mucha gente tiene curiosidad, ¿es cierto? Auto eléctrico como Lo haré Puede ser más eficiente que los autos de gasolina. Esta pregunta es razonable, porque los costos de transporte suelen ser los mayores gastos de rutina en el hogar.

Leer también: Los autos eléctricos fueron multados debido a sonidos falsos, esto es lo que sucedió



Cuando se ven desde el uso diario, aquellos que están activos en las zonas urbanas toman un promedio de aproximadamente 50 kilómetros por día. Según el recuento de Gac Aion, para esa distancia, el automóvil eléctrico solo cuesta alrededor de Rp9,690, mientras que el automóvil de gasolina puede alcanzar Rp50 mil por día.

Si se calcula un mes, el costo de los automóviles eléctricos es de alrededor de Rp290 mil. Por el contrario, los automóviles que usan gasolina pueden penetrar Rp1.5 millones solo por combustible.

Leer también: El Ministro de Comercio llama a CPU, teléfonos inteligentes, hasta que los autos eléctricos hacen que las importaciones de RI se elevan



Dentro de un año, el número se siente más diferente. Los autos eléctricos son solo alrededor de Rp3.4 millones, mientras que los autos de gasolina pueden alcanzar más de RP. 18 millones.

Además del combustible, también hay costos de mantenimiento. Los automóviles eléctricos son más simples, por lo que el mantenimiento anual puede ser la mitad del automóvil de gasolina.

Leer también: Más popular: autos híbridos usados, impuestos altos y desafíos de vehículos eléctricos



El impuesto sobre el vehículo también afecta. Para el ejemplo de los autos eléctricos de UT Aion, el impuesto es solo alrededor de RP. 400 mil por año, mientras que un automóvil de gasolina hatchback puede ser RP. 3 millones.

Si se suma a todos, los costos operativos totales de los automóviles eléctricos pueden ahorrar hasta el 80%. Esta comparación incluye energía, mantenimiento e impuestos anuales.

«Este ahorro significativo de costos operativos muestra que los vehículos eléctricos no solo son ecológicos, sino que también proporcionan valor por dinero Lo cual es real para los consumidores «, explicó Andry CIU, CEO de Gac Indonesia, citado Viva Automotive De la declaración oficial, jueves 4 de septiembre de 2025.

Es decir, este ahorro no es solo una cuestión de dinero, sino también una cuestión de consuelo. No es necesario ir a la estación de servicio, rara vez ir al taller y un impuesto más ligero.