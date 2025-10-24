¿Qué tan alto llegará Ellison?

Descubrimiento de Warner Bros. está justo en el ojo de la última vorágine de fusiones y adquisiciones en los medios, y el personal se está preparando para la posibilidad de tener un nuevo jefe corporativo en el futuro cercano.

El principal candidato a la adquisición es el aspirante a constructor del imperio de Hollywood David Ellisonhijo de una de las personas más ricas del mundo. Ellison, que acaba de orquestar la fusión de Skydance con Paramount, ahora está persiguiendo agresivamente una cantera mucho más grande en Warner Bros. Discovery.

Esta semana, el jefe del WBD David Zaslav y el directorio de la compañía anunció públicamente que están haciendo la debida diligencia sobre los intereses de adquisición entrantes de «múltiples partes». La compañía no nombró a Paramount ni a ningún otro que haya realizado propuestas de fusiones y adquisiciones. Pero Ellison ha estado trabajando especialmente duro para ganarse a WBD y Zaslav con una serie de ofertas cada vez mayores respaldadas en parte por su padre, Larry Ellison (patrimonio neto: más de 330 mil millones de dólares).

En tres cartas a la junta directiva de WBD, Ellison ofreció ofertas de 19 dólares, 22 dólares y 23,50 dólares por acción, la última el 13 de octubre, dice una fuente con conocimiento del asunto, confirmando un artículo del New York Times. informe. Esa última oferta valdría la sorprendente cifra de 93 mil millones de dólares si se toma en cuenta la deuda neta de WBD de casi 36 mil millones de dólares. (Las acciones de Warner Bros. Discovery cerraron a 21,25 dólares por acción el 23 de octubre, un aumento del 69% desde La noticia del interés de Ellison se conoció el mes pasado..)

Ellison, buscando masajear un poco su ego, incluso le dio a Zaslav la oportunidad de convertirse en codirector ejecutivo y copresidente de una Paramount-WBD fusionada en su misiva más reciente. Cada oferta fue rechazada por la junta directiva de WBD. (Los representantes de la empresa se negaron a hacer comentarios).

¿Qué pasa si Paramount adquiere Warner Bros. Discovery? Combinación HBO Max-Paramount+, enormes despidos y más

Obviamente, los Ellison y sus socios inversores tienen un límite: no van a perseguir a Warner Bros. Discovery a ningún precio. Su última propuesta de 23,50 dólares por acción no es la mejor oferta final. Ahora que la junta directiva de WBD ha iniciado un proceso de revisión de fusiones y adquisiciones y está abriendo sus libros, el campo de Paramount tendrá la oportunidad de regresar con una oferta más alta (o modificada). Pero se entiende que Ellison cree que tiene la primera posición entre los posibles compradores de WBD y es poco probable que suba mucho más el precio del acuerdo.

Zaslav, por supuesto, está ansioso por enfrentar a pretendientes rivales entre sí para obtener una cifra máxima en dólares para WBD, ya sea en su conjunto o en partes. «No sorprende que el importante valor de nuestra cartera esté recibiendo un mayor reconocimiento por parte de otros en el mercado». dijo en el comunicado de la empresa Martes.

Se dice que Netflix, Amazon y Apple están entre los posibles compradores, pero probablemente sólo para los estudios y negocios de streaming de WBD. Esto se alinea con el plan ya en marcha de Warner Bros. Discovery de dividirse en dos compañías para mediados de 2026: Warner Bros., que alberga HBO Max y los estudios, y Discovery Global, que comprende en gran medida las redes de televisión. Pero un alto ejecutivo de la industria dice Variedad que para las empresas orientadas a la tecnología, WBD en su conjunto –incluidas las cadenas de televisión– “simplemente no es fundamental” para sus estrategias de crecimiento.

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, dijo a los inversores en su conferencia telefónica sobre resultados del tercer trimestre que la compañía “no tiene ningún interés en poseer redes de medios heredadas”, arrojando agua fría sobre la perspectiva de un acuerdo para WBD en su totalidad. Mientras Sarandos dejaba la puerta abierta diciendo Netflix puede ser «exigente» con sus objetivos de fusiones y adquisicionesY agregó: «Nada es imprescindible para que cumplamos los objetivos que tenemos para el negocio».

En su anuncio, WBD dijo que consideraría la venta de la entidad separada Warner Bros. a un tercero, junto con una escisión de Discovery Global para los accionistas. Mientras tanto, se ha especulado que Sony podría hacer una apuesta por WBD, pero las fuentes dicen Variedad la empresa no esta interesada.

Comcast está rodeando a Warner Bros., pero también está vendiendo la mayoría de sus activos de televisión por cable a la empresa derivada Versant, lo que podría complicar cualquier negociación para comprar WBD. Además, dicen los analistas, la enemistad de Trump hacia el director ejecutivo Brian Roberts les da a los Ellison, que son parálisis con el presidente, una mejor oportunidad de lograr que se apruebe un acuerdo. Trump, molesto por la cobertura que MSNBC hizo de él, una vez Llamó a Roberts el “presidente de ‘Concast’” y un “malviviente”.

«Teniendo en cuenta los comentarios anteriores contra todo lo relacionado con Comcast tanto de la Casa Blanca como de la FCC durante el año pasado, una adquisición exitosa de Comcast de casi cualquier cosa parece casi impensable», dijo el analista principal de MoffettNathanson, Craig Moffett, en una nota a los clientes del 21 de octubre.

¿Qué hay detrás del deseo de Ellison de casar a Paramount con Warner Bros. Discovery? Son las mismas tendencias que han azotado el negocio de los medios durante los últimos años, dice Scott Purdy, líder de estrategia de medios de la firma de servicios profesionales KPMG US.

Las grandes empresas de medios han visto un declive en su negocio de televisión lineal y “las industrias en declive tienden a consolidarse”, dice Purdy. «El factor principal es la escala». Además, dice, los compradores a menudo quieren hacerse con franquicias de entretenimiento y propiedad intelectual de alto valor, en parte para mantenerlas fuera del alcance de los competidores.

Una megafusión de Paramount-WBD implicaría una gran cantidad de despidos, lo que permitiría a la nueva entidad consolidar funciones en divisiones corporativas, estudios, televisión y streaming. Mientras tanto, se espera que Ellison y su equipo comiencen Despidos masivos en Paramount Skydance la próxima semana, eliminando alrededor de 2.000 puestos de trabajo en Estados Unidos, con recortes adicionales a nivel internacional.

Ellison, hablando a principios de este mes en la conferencia Bloomberg Screentime de Los Ángeles, no confirmó que Paramount Skydance haya hecho una oferta por WBD. Pero explicó por qué cree que Paramount necesita incorporar más motores de producción de contenido para lograr un crecimiento sostenible en un mundo centrado en el streaming. Incluso citó los comentarios de Zaslav de hace un año de que la industria necesita una mayor consolidación.

“Creo que hay mucho [M&A] opciones que existen en términos de lo que realmente podría ser viable en el futuro cercano», dijo Ellison. «En realidad, se necesita más contenido para generar más participación».

Ahora que Warner Bros. Discovery ha comenzado un proceso formal de revisión de fusiones y adquisiciones, la pregunta es si Ellison volverá con una oferta aún mayor y si la junta de WBD cree que es realmente el mejor camino a seguir.