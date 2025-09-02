¿Qué sucede si los sofisticados aviones de combate vuelan por el tornado?

Yakarta, Viva – Tornado Conocido como el fenómeno climático más feroz que puede ocurrir en la tierra. Esta tormenta se forma a partir de una columna de aire giratorio a una velocidad extraordinaria, a menudo aparece junto con una gran tormenta de rayos.

En condiciones extremas, la velocidad del viento del tornado puede superar los 480 kilómetros por hora, lo suficiente como para derribar edificios de concreto y lanzar vehículos pesados ​​como juguetes.

No es de extrañar que Tornado sea considerado un enemigo natural de todas las formas de transporte, tanto en tierra como en el aire. La pregunta es, ¿qué pasa si avión de combate¿La enfermera más sofisticada del mundo, atrapada en él?



VIVA militar: F-35 Lightning II Jet de combate de demonios militares

¿Qué tan poderosa es la fuerza del viento del tornado?

Tornado tiene una variedad de niveles de fuerza, pero el más extremo puede producir vientos de más de 400 kilómetros por hora. Esta velocidad es equivalente a la fuerza de tormenta de categoría más alta que puede rasgar el techo de la casa, destruir el puente, lanzar un vehículo grande para decenas de metros.

Si el automóvil o el edificio son resistentes pueden ser destruidos, ciertamente tiene sentido si incluso los aviones de combate modernos no pueden confiar en la tecnología para que coincida con el poder brutal.

Jet Fighter vs Tornado: ¿Quién gana?

En el diseño, los aviones de combate están diseñados para enfrentar condiciones extremas. Pueden ir con la velocidad supersónica, penetrar las nubes de tormenta, incluso sobrevivir en el medio turbulencia el fuerte. Sin embargo, Tornado creó un desafío completamente diferente.

Dentro del tornado hay una corriente vertical muy rápida y una disminución, acompañada de un cambio drástico en la presión del aire. Además, escombros como piedras, metal, a pedazos de edificios que vuelan en el aire. Uno solo golpea el motor o el ala, el daño fatal puede ocurrir de inmediato.

Con condiciones como esta, es casi imposible que haya un avión de combate que pueda penetrar en el centro del tornado sin daños.



Viva militar: Jet de combate Dassault Rafale

Reglas de vuelo: evitar, no pelear

Citando informes WionewsEn el mundo de la aviación, la seguridad siempre es una prioridad. Los pilotos, tanto comerciales como militares, fueron entrenados para evitar grandes tormentas, incluido Tornado. El regulador de tráfico aéreo también monitorea estrictamente el radar meteorológico para garantizar que la aeronave no ingrese al carril peligroso.

De hecho, hasta ahora no ha habido un registro oficial del avión a reacción que logró cruzar el centro de tornados de manera segura. Todos los procedimientos de seguridad internacionales enfatizan una cosa: nunca se acerque al tornado.

El trágico incidente es una lección

La historia del vuelo registró una importante tragedia en 1981. En ese momento, un avión de pasajeros fue destruido después de entrar en la fuerte turbulencia desencadenada por Tornado. La fuerza vertical experimentada alcanzó más de 6 g, suficiente para rasgar las alas del avión hasta que todos los pasajeros perdieron la vida.

Este incidente se convierte en una lección importante: no importa cuánto se construyera el avión, el poder del tornado está fuera de los límites que pueden ser igualados por la tecnología humana.

¿Por qué no puede «pasar desde arriba»?

Tal vez alguien pregunta, ¿por qué el avión de combate no trató de cruzar desde una altura más alta? La respuesta, la tormenta que dio a luz al tornado generalmente alcanza hasta 15,000 metros o alrededor de 50,000 pies. En él, hay turbulencias severas, flash de rayos e incluso granizo que puede dañar el cuerpo de la aeronave.

Por lo tanto, la mejor manera es no tratar de penetrar o pasar por Tornado, sino que planeó una ruta de vuelo segura antes antes. El radar climático sofisticado permite a los pilotos detectar áreas propensas a tormentas de forma remota e inmediatamente cambiar la ruta antes de que sea demasiado tarde.