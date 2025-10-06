Que su impronta viva







Para la mayoría de los lectores del medio día, el nombre Thayil Jacob Sony George, o simplemente, ‘TJS’, como fue referido por amigos y familiares cercanos, podría no sonar una campana al instante. Pero para muchos periodistas que se graduaron de la Facultad de Periodismo Asiático (entonces de Bangalore), y supongo que también debe haber algunos en nuestra ciudad, la mención de sus iniciales está destinada a elaborar un recuerdo con un aura. Un gigante de la impresión de la India periodismo El paisaje respiró el último el 3 de octubre en Bangalore, a la edad de 97 años.

Asistir a la escuela de periodismo y dirigirse a asignaciones de informes de campo en una ciudad alienígena en el pasado, era un juego de pelota muy diferente, en comparación con el ecosistema de DIGI de hoy en día. No hay teléfonos celulares. No hay mapas de Google. Internet de pago por hora en cafés cibernéticos. Esos fueron momentos difíciles de descifrar un periódico interno de ACJ. Aún más duro era el comportamiento de acero que impregnaba el aula cada vez que TJS intervinía, no anunció, compartía algunas palabras de inspiración o consejo, o cuándo pasaba los pasillos de ACJ en el camino para encontrarse con el decano, o ponerse al día con la ilustre facultad visitante, la mayoría de los cuales estaban en una base de primer nombre con él. En otras ocasiones, cuando nos dirigíamos al Edificio Indian Express, que estaba adyacente a nuestra universidad, para visitar la prensa o la cantina, notaríamos cómo reaccionaría el personal ante su presencia de agosto. El impacto en los backbenchers como nosotros haría memes hilarantes hoy: nuestra postura inmediatamente pasaría de encorvarse a recta; Los pies que amontonan y la silla girando se detendría milagrosamente; La mirada del techo fue interrumpida. Tal era su personalidad. Esas serían visitas fugaces, pero chico, ¡se refería a negocios!

La ética estaba en el corazón del periodismo impreso enseñado en ACJ, y el sello de TJS había terminado; Se arraigó en nuestro ADN cuando nos graduamos. Tenías que hacer los patios duros. El trabajo en las piernas era obligatorio. El periodismo del sillón significaba estar sentado en un sillón en la biblioteca, para transcribir sus notas de campo. Las personas distraídas que la mayoría de nosotros éramos, ni siquiera nos dimos cuenta de cómo los mandamientos que fueron inculcados en cada conferencia, y en los comentarios de cada tarea presentada, continuarían para impactar nuestras vidas y trabajar hasta el día de hoy. Nuestros profesores y profesores caminaron la charla, ejecutando sus ideales y visión. Funcionó como la precisión del reloj.

Si bien aceptamos comentarios constructivos, más a regañadientes de lo que de otro modo, subconscientemente, estábamos siendo preparados para enfrentar todo tipo de desafíos que cada periodista enfrenta en su búsqueda para contar la historia real. El tuyo también fue presentado a un manual para periodistas, escrito por TJS que es venerado como el Santo Grial para los reporteros, a través de la reputación y la experiencia.

Ayer, el gobierno estatal de Karnataka le dio con razón en Bengaluru. Pocos podrían ser conscientes de que el Padma Bhushan Premio (2011) comenzó su carrera en el Free Press Journal de Mumbai, que fue fundada por otro Malayali, S Sadanand. Su sed de nuevas aventuras editoriales en periodismo impreso lo llevó a muchas ciudades desde Patna, hasta Hong Kong, donde su sueño, la revista de noticias Asiaweek en 1987, tomó forma. Recuerdo haber leído ediciones de la misma en la biblioteca de ACJ, y me sorprendió su control sobre las noticias sociopolíticas en Asia; Estaba muy por delante de sus tiempos.

A mitad de nuestro curso en ACJ, aparte de sus logros como un innovador atrevido de ideas de noticias, su reputación como un comentarista político sin sentido, sin restricciones prohibió. Su punto de vista de la columna duró 25 años en el nuevo Indian Express, la edición del sur de la India después de que la hoja de ancho se había separado. También escribió prolíficamente para revistas y otras publicaciones, y en particular, ha escrito biografías de ícono de música carnática, la Sra. Subbulakshmi, la actriz Nargis y la asesora política VK Krishna Menon.

Para nosotros, lo que más importaba fue su creación de la Facultad de Periodismo Asiático en 1994: un intento honesto de entrenar anualmente a un grupo de 20 periodistas en periodismo impreso después de una prueba dura (¡como el infierno!) En varias metros indias, y la entrevista en la entrevista en Bengalurú. Entre su larga e ilustre lista de logros y contribuciones hacia el periodismo indio, esto quizás obtiene el menor kilometraje. Esta institución estaba extremadamente cercana a su corazón, y dejó todo su peso detrás de ella, y también invitó a periodistas experimentados y respetados de toda la India a respaldar la idea, nutrir su programa de estudios e invitar a pasantías para estudiantes graduados. Quería retribuir y difundir su visión del periodismo honesto por todas partes.

Es apto para recordar a nuestros lectores que cuando terminó su columna de punto de vista en junio de 2022, su columna de despedida se tituló «Ahora es el momento de decir adiós». Esto fue después de escribir 1300 columnas durante 25 años.

Ve bien, tjs señor. Que tus ideales nunca se agoten.

