¿Qué significa para los Oscar y Jacob Elordi?

el 31 Ganadores de los premios Critics Choice Awards Ambos reflejaron cómo ve gran parte de la industria la carrera por el Oscar y, en aspectos clave, la trastocaron.

Con la llegada de los Globos de Oro el próximo domingo por la noche y la apertura de la votación de las nominaciones al Oscar el lunes por la mañana, la ceremonia de la CCA sirvió como uno de los puntos de datos finales y significativos antes de que los miembros de la Academia comiencen a llenar las boletas. En ese contexto, el arrollador premio a mejor película, director y guión adaptado de “One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson envía un mensaje inequívoco al resto del sector: esta es la película a batir. Históricamente, esa combinación es la hierba gatera de los Oscar: una visión impulsada por el cineasta combinada con un apoyo amplio e intersectorial.

En la era del voto preferencial, la amplitud suele derrotar a la intensidad, y “Una batalla tras otra” ahora parece el título más capaz de sobrevivir a cada ronda de redistribución.

Y, sin embargo, el barrido también viene con un asterisco incorporado. Los críticos no votan por el premios oscar. Esa ha sido durante mucho tiempo mi regla número uno en el pronóstico de premios, y todavía se aplica. Pero cuando una película satisface a los críticos y al mismo tiempo ofrece una narración innovadora que atrae a los votantes de la Academia de todos los grupos demográficos, se vuelve extremadamente difícil desalojar. Espere que “One Battle After Another” gane impulso real a medida que se acercan las nominaciones al Oscar, particularmente en las categorías de artesanías, y si puede retener algo de tracción para sus contendientes actorales, incluido Chase Infiniti y posiblemente agregar un reconocimiento adicional como Regina Hall.

Una pregunta central que surge ahora es si “Una batalla tras otra” puede completar la trifecta de Paul Thomas Anderson sin también ganar una categoría de actuación o artesanía. Históricamente, ese camino es raro. Las dos últimas películas en ganar el premio a la mejor película sin al menos actuación ni artesanía: “The Greatest Show on Earth” (1952) y “Spotlight” (2015). Con Variedad Proyectar que “Una batalla tras otra” se acerque al nivel superior del total de nominaciones de todos los tiempos, un escenario en el que se convierte tan a la ligera en la noche de los Oscar, parecería contradictorio para una película que actualmente se considera inevitable. Un resultado más plausible puede parecerse a “La forma del agua” (2017), que combina película y director con un apoyo selectivo por debajo de la línea.

Aún así, esta carrera está lejos de estar resuelta. Warner Bros. lideró todos los estudios en general, gracias en gran parte a «pecadores«, que codirigió todas las películas con cuatro premios: guión original para Ryan Coogler, mejor actor joven para Miles Caton, mejor reparto y reparto, y mejor banda sonora para Ludwig Göransson. Ese paquete sugiere algo más que pasión: insinúa una posible coalición. Si «Sinners» puede llevar este impulso a través de los Globos de Oro y convertirlo en apoyo del SAG, el Writers Guild y otros gremios importantes, podría surgir como el último spoiler de la temporada.

Los votantes de la Academia han mostrado repetidamente su voluntad de recompensar la originalidad audaz cuando se combina con logros técnicos, y “Sinners” está empezando a parecerse a la versión de este año de esa fórmula. La victoria del guión original es particularmente notable. Esta es una categoría en la que la Academia frecuentemente diverge de sus críticos, favoreciendo a menudo el trabajo impulsado por el diálogo sobre la innovación estructural. La victoria de Coogler muestra que la película ha logrado avances que podrían traducirse directamente en las boletas de los Oscar, especialmente dentro de la rama de guionistas, que constantemente supera su peso en la carrera por la mejor película.

Jacob Elordganador del Premio al Mejor Actor de Reparto por “Frankenstein” Getty Images para la elección de los críticos

“Frankenstein” de Netflix también se llevó cuatro premios, destacando el sorprendente premio al mejor actor de reparto para Jacob Elordi como la Criatura en la epopeya gótica de Guillermo del Toro. Hasta ahora, Elordi había obtenido sólo dos premios de la crítica esta temporada, del New York Film Critics Online y del Oklahoma Film Critics Circle, lo que plantea dos preguntas inmediatas. ¿Acaba de consolidar una nominación después de semanas de ser visto como marginal detrás de Benicio Del Toro, Sean Penn, Stellan Skarsgård y Paul Mescal? ¿O fuimos testigos de la versión Critics Choice del efecto Aaron Taylor-Johnson, haciendo referencia a su premio al Globo de Oro por “Animales nocturnos” que finalmente no se tradujo en una nominación al Oscar?

La principal diferencia aquí es significativa. «Frankenstein» está mucho más firmemente arraigada en la conversación sobre mejor película que «Animales nocturnos». Y, lo que es más importante, ningún ganador del Critics Choice al mejor actor de reparto se ha perdido jamás una nominación al Oscar. Solo sobre esa base, Elordi ahora parece seguro en la alineación (al menos pendiente de nominaciones al SAG la próxima semana). Si se convierte en una seria amenaza de victoria es una discusión aparte, una que depende del seguimiento en los Globos de Oro y los BAFTA. Si eso sucediera, la carrera se recalibrará rápidamente.

Las carreras de actuación en otros lugares siguen siendo fluidas. La victoria de Jessie Buckley por interpretar a Agnes Shakespeare en el drama «Hamnet» de Chloé Zhao, empapado de dolor, llegó con el discurso más emotivo de la noche y ofrece a los votantes una manera clara y enfocada de recompensar una película que puede quedarse corta en el premio a mejor película, dado que Buckley fue el único ganador de la película. Sus dos competidoras más cercanas, Renate Reinsve y Rose Byrne, tendrán que ponerse al día en el futuro si quieren alcanzar a Buckley.

El triunfo de Timothée Chalamet como mejor actor por “Marty Supreme” fortalece aún más su estatus de favorito de cara a los Globos, donde el organismo amigable con el género de la organización podría amplificar su liderazgo.

Pero nunca es eso simple. A los 30 años, Chalamet se convertiría en el segundo ganador más joven al mejor actor en la historia del Oscar, y ahora es el más joven en ganar el premio Critics Choice. Recuerden, esta es la misma Academia que hizo esperar a Leonardo DiCaprio hasta los 41 años para decidir tirarle un hueso por meterse en un cadáver en “El Renacido” (2015). Esta carrera ha sido reñida durante toda la temporada, con Chalamet intercambiando victorias con Michael B. Jordan por “Sinners”, mientras que Ethan Hawke sigue siendo un factor importante para “Blue Moon” y DiCaprio protagoniza el favorito a mejor película. La historia de la CCA ofrece algunas advertencias: los ganadores del Critics Choice Chadwick Boseman (“Ma Rainey’s Black Bottom”), Christian Bale (“Vice”) y Michael Keaton (“Birdman”) se encuentran entre los que perdieron sus premios Oscar a pesar de haber sido percibidos como algo “obvio”.

La victoria de Amy Madigan como actriz de reparto por “Weapons” fue esperado por muchos expertospero quedan dudas sobre si los Oscar están dispuestos a recompensar una interpretación de género (especialmente una tan genial), y particularmente si ella emerge como la única nominada de la película. Si “Armas” no logra ninguna nominación adicional, como la de reparto o guión original, la historia puede ser implacable para esos intérpretes. La victoria de Penélope Cruz por “Vicky Cristina Barcelona” (2008) es el ejemplo más reciente de una única nominada ganadora en la categoría de actriz de reparto, y eso requirió un raro cambio de categoría por parte de Kate Winslet de secundaria a protagonista de “The Reader”, que arrasó con todas las precursoras. Antes de eso, hay que recordar a Marisa Tomei en “Mi primo Vinny” (1992), quien fue una nominada sorpresa ese día (y una ganadora aún más impactante la noche del Oscar). Éstas son las excepciones, no las normas.

Según todas estas mediciones algo vagas, todavía hay espacio para que surjan otro contendiente (o dos). Y como la votación de los Oscar comienza el lunes por la mañana, la próxima semana puede importar más que cualquier ceremonia anterior.