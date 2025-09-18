¿Qué significa para el futuro de Late Night TV?

El miércoles por la mañana, horas antes Jimmy Kimmel Continuaría sacado de ABC indefinidamente después de incurrir en la ira de la FCC, el escritorio de artes del New York Times tuiteado Su resumen de la mañana «mejor de la noche». ¿La broma que destacaron? Jimmy Fallon’s Quip en NBC sobre Donald TrumpEl viaje al Reino Unido, en el que Fallon dijo que Trump necesitaría regresar a casa a medianoche, o de lo contrario su carruaje (¿o, confusamente, el propio Trump?) Podría volver a una calabaza.

Ese, tal vez, es el único tipo de humor político que todavía es seguro: hacer un objetivo hacia un punta de fuerza mientras no arriesga nada, no diciendo nada. No es difícil notar que, al igual que el triunfo de su broma, Fallon es una figura de Cenicienta en estos días. En el primer mandato de Trump, su posición entre sus compañeros se resbaló cuando Fallon estaba menos dispuesto o podía ser política que Kimmel o que Stephen Colbert de CBS. Colbert ahora es un pato cojo, con toda su franquicia que termina la próxima primavera; Kimmel puede o no regresar al aire, pero, si lo hace, habrá recibido sus alas cómicas después de haber tenido toda la fuerza del poder del gobierno federal.

En Monólogo del lunesKimmel habló sobre el asesinato del presidenta conservador Charlie Kirk, que aborda la caracterización de los partidarios de Trump de la política del asesino acusado Tyler Robinson y burlándose de las banderas estadounidenses del presidente que ordenó a las banderas estadounidenses. En cuanto a las creencias políticas del sospechoso: el caso es dinámico y aún se desarrolla, y expresar con confianza una perspectiva podría haber sido imprudente.

Pero la imprudencia no es un delito. La imprudencia, de hecho, puede ser la fuente de una gran comedia, al menos en una sociedad donde entendemos que la libertad de expresión es un derecho fundamental y una virtud. ¡Tanto por eso! El tirón de Disney, Kimmel, se produjo el miércoles después de que el presidente de la FCC, Brendan Carr, dijo que la comisión podría revocar las licencias de afiliación de ABC, evitando que la red se transmita por completo. Los grupos afiliados anunciaron que estaban retirando el programa antes del toda la red hizo lo mismo.

Vale la pena señalar que esto no fue solo un empleado de Disney de rango que fue pateado en la acera. Kimmel es la cara de la red, un host repetido de los Oscar y Emmys en el aire de ABC, y quién trae la red como un reloj en su presentación inicial para asar su propia programación. Su «política político», también, dibujó su espectáculo aplausos generalizados Cuando, en el primer término de Trump, Kimmel usó su púlpito para hablar sobre la atención médica en Estados Unidos después de que se descubrió que su hijo recién nacido tenía una dolencia cardíaca congénita. En otras palabras, Kimmel era un hombre de la compañía, y uno cuyos intentos pasados ​​de hablar se habían recibido con aplausos. E incluso él no estaba a salvo.

No por primera vez este año, una atmósfera de amenaza y política de poder ha invadido la tradición constitucionalmente protegida de libertad de expresión en este país, y llevado a nuestro país a un lugar que hemos estado antes.

¿Qué, entonces, está por delante? Se siente sombríamente evidente que Fallon puede ser el último hombre que se encuentra en el intervalo de tiempo de las 11:35 pm, colocándolo en lo desagradable y, incluso un crítico de él puede reconocer, una posición incómoda de al menos ser percibida como la versión de medios de la noche. Puede ser que el hombre que no tenía razón por el momento en la era #RESISTANCE de 2017 es perfecto para un momento en el que los intentos de hablar son castigados con tanta dureza que no vale la pena.

Ese, al final, es el efecto práctico del enfoque de la administración Trump hacia la política cultural, o la cultura como la política: Kimmel, como Colbert, no está siendo encarcelado por sus crímenes de pensamiento. Pero está siendo utilizado para dar un ejemplo que resuena entre sus compañeros de entretenimiento y para todos nosotros observando en casa: aquellos que no están en la fila se verán obligados a hacer cola, o a enfrentar consecuencias que hacen que la vida y ganarse un sustento sea significativamente más difícil. Noté con interés el despido del contribuyente de MSNBC Matthew Dowd Horas después de compartir pensamientos infelicemente redactados sobre el enfoque retórico de Kirk; Recordó un incidente similar, en septiembre de 2001, cuando Bill Maher, entonces un anfitrión nocturno de ABC, se refirió a los atacantes suicidas del 11 de septiembre como «no cobarde» en comparación con el aparato de defensa estadounidense. En medio de una gran protesta, Maher se quedó en su programa hasta que fue, eventualmente, pero no rápidamente, cancelado un poco menos de un año después. La secretaria de prensa de la administración Bush, Ari Fleischer, denunció a Maher, pero fue solo eso: cumplir con su discurso con más discurso. La fuerza bruta del gobierno no estaba empleada para vengarse de ABC.

Esto se debe a que había habido, hasta cierto punto muy reciente en nuestra historia, un entendimiento de que el ciudadano tiene interminables opciones cuando se enfrenta al habla que no le gusta: no estar trivial, pero cambiar el canal es uno. También lo está hablando, contactando a los anunciantes o escribiendo artículos de opinión o utilizando el argumento opuesto para aclarar el suyo. Ahora, sin embargo, como resultado de una elección ganada por menos de dos puntos porcentuales del voto popular, las críticas al partido en el poder están, efectivamente, tan cerca de ser ilegal que difiere en todo menos nombre.

¿Qué, entonces, se adelanta a la televisión? (Más allá del alcance de esta columna está la cuestión de las noticias de televisión en particular, especialmente porque CBS News y, posiblemente, CNN puede transformarse bajo el liderazgo potencial reportado de Firebrand Bari Weiss, cuya misión profesional ha sido trasladar a los medios hacia un conjunto particular de ortodoxias en el que cree. Las actuaciones de la música de campo en la reciente transmisión de Emmys levantaron mi ceja desde una perspectiva de señalización cultural, la comedia explícitamente conservadora no ha funcionado, hasta este punto, en la televisión.

Lo más probable es que se quede inactivo, un recordatorio puntiagudo del riesgo no valioso que un comediante toma cuando ofende al líder. Todo lo que quedará es Fallon bromeando sobre los carruajes que se convierten en calabazas. Es una broma que puede significar más de lo que podría saber: Cenicienta no sabía lo bien que la tuvo por un tiempo allí, pero cosas a las que te acostumbras, como el derecho a la libertad de expresión, puede desaparecer así cuando el reloj ataca a la medianoche.