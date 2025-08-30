Qué saber sobre la nueva serie T titleist

A principios de verano, Titular Lanzó su nuevo conjunto de planchas, la Serie T 2025. Lanzado en el Charles Schwab Challenge, Golfwrx estaba allí en el sitio. Recopilaron comentarios de profesionales y ajustadores por igual, buscando información sobre los nuevos planchas. Incluyendo consejos sobre cómo les gustan a los profesionales los nuevos clubes.

«Es un día emocionante» Dicho titleist Fitter Nick Geyer. Pudo participar en su primer lanzamiento de PGA Tour en Colonial. «Obviamente, muy divertido para mostrar el nuevo producto a los jugadores. Algunos sabían que iba a venir, probablemente algunos no lo hicieron, y básicamente puedo ser Santa Claus».

En Colonial Country Club, los modelos que se validan la gira incluyen las planchas T100, T150, T250, T350, T250U y U505. Similar a todos los lanzamientos de PGA Tour, Titleist comienza a usar un «Validación de la gira» proceso. Esto permite que algunos de los mejores jugadores trabajen con el equipo titular, ofreciendo comentarios antes de la venta minorista.

Comentarios de Lanto Griffin

Ganador del Open de Houston 2019 Lanto griffin ofrecido sus opiniones sobre los nuevos clubes.

«Son hermosos. All-Matte este año, son muy similares a los viejos. No noto mucha diferencia, aparte de que se sienten más sólidos. Tal vez se lanzan un poco más altos para mí. Pero solo el aspecto general de ellos es increíble, por lo que es un cambio fácil», dijo Griffin.

«Es la primera vez que lo hago [had this grind on the leading edge]Pero básicamente suavizando el borde de ataque para que tenga un poco más de rebote. Así que estoy un poco más empinado en el suelo, así que con solo afeitarlo, rebota en el césped, atraviesa el césped un poco más fácil, un poco menos profundo.

«El nuevo U505 es realmente elegante, lo hicieron un poco más delgado, por lo que no es tan amplio [in the back]Pero luego movieron algunas ponderaciones en la parte inferior hasta donde se lanzará igual de alto. Por lo tanto, se parece un poco más a una cuchilla, más de aspecto de la cuchilla que el otro, pero funciona igual de bueno o mejor «.

Comentarios de Doug Ghim

PGA Professional Pin Doug estaba en el sitio para dar comentarios sobre los nuevos clubes.

«Entonces, justo antes de que salieran con los nuevos, probamos el T150, y la versión de este año del T150 en realidad se lanza tan alto como el T200 antes, y esa ha sido una gran ventaja. Ser capaz de tener una cabeza más pequeña que se lanza tan alta como la cabeza grande, obviamente es lo que todos quieren, y hace que la trabajabilidad sea una pequeña con la cabeza más pequeña», dijo Ghim.

«Me estaban explicando que agregaron un ritmo [on the new T100 irons]Y las ranuras en general son un poco más agresivas. Lo que encontramos cuando los probamos hoy fue en mishits, el giro se mantiene despierto y la velocidad ha sido un poco mejor ”.

El continuó para comentar en la nueva función de hierro crudo.

«Como jugador, esa es una de las primeras cosas que siempre miras. Siempre le he dicho a Nick de Titleist que desearía poder tener planchas crudas, sé que las tienen en las callaciones, y sí, creo que este es su compromiso, porque sé que aman su cromo tradicional». Los hierros crudos parecen ser un gran éxito entre los golfistas experimentados como Ghim.

«Se ven muy bien para mí. No son tan brillantes. Para mí, el acabado de la cara real donde están los surcos, donde no hay ranuras en el dedo del pie, generalmente es mucho más brillante en el dedo del pie, estos son mucho más monocromáticos, por lo que para mí es un poco menos distractor, por lo que es agradable … [T250 irons] Mira un poco más de una sola pieza, lo cual es bueno «.