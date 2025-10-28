¿Qué razones hacen que la gente elija hacer trampa?

Jacarta – Los casos de infidelidad, especialmente entre figuras públicas, han vuelto a llamar la atención del público. Una cosa que actualmente está en el centro de atención es el tema de la supuesta infidelidad de celebridades. Julia Prastini también conocido como Jule. Esposa de un creador de contenidos de Corea del Sur, no hay tiempo Se sospecha que este tuvo una aventura con un boxeador llamado Safrie Ramadhan.

El tema de la infidelidad en sí está estrechamente relacionado con la vida de las personas. Quienes no pueden resistir la tentación pueden caer en este círculo vicioso.

Hablando de infidelidad, existen muchos interrogantes en la sociedad sobre ¿cómo puede ocurrir la infidelidad? Esta pregunta fue discutida por el entrenador de relaciones, Lex Depraxis, en el programa de YouTube de Cherryl Hatumesen. Lex dijo que en realidad fue la persona que tener una aventura No comienza con la intención de hacer trampa.

«La gente que hace trampa no empieza con la intención de hacer trampa. El hombre o la mujer en su casa no puede ser él mismo, no puede charlar, no puede hablar de sus pasiones», dijo, citado en el programa de YouTube de Cherryl Hatumesen.

Lex también reveló el comienzo del romance. Dijo que inicialmente el autor de la aventura quería contarle a otras personas sobre sí mismo, algo que no podía contarle a su pareja en casa.

«Así que al principio sólo me desahogaba, sólo quería bromear sobre mis sueños, sólo quería quejarme, sólo quería simular el futuro. Así que no tenía nada que ver con mi deseo de construir intimidad. Así que al principio era sólo amistad, como por ejemplo en la oficina, quería formar un equipo, quería ser mentor, quería entrenar a nuevos niños, al principio mi intención era pura, sólo quería obtener beneficios además del amor», dijo.

A medida que pasa el tiempo, surge una sensación de comodidad o algo que no encuentra en casa lo encuentra en otras personas fuera de casa. Fue entonces cuando empezó la chispa del asunto.

«En este punto, la línea comienza a desdibujarse. Al principio, la persona que está engañando dice: ‘Oh, no te estoy engañando, no quiero estar con él. Oh, por supuesto, mi esposa en casa es hermosa, mi marido es mejor’. Pero cada vez que charlamos sobre algo profundo, hablamos con esa persona, hasta que un día tal vez sus amigos le digan: ‘Eh, estás cerca, ¿no?’ hasta que finalmente por qué estamos aquí, bueno, mientras estemos aquí», dijo.