Qué rastrear en su mercado de cofinanciación

Los verdaderos eventos inspirados en «El secuestro de Yossele Schumacher» de Eran Riklis («Lemon Tree», «Reading Lolita en Teherán»), «Helsinki 1939» de AJ Annila («nombre de código: Annika, pacificador») y «Nuclear Sunset Cruise» de Florian Gallerner Florian Gallenberg Serie Buzzy seleccionada para el Festival de cine de Tallinn Black NightsEl TV TV vence al mercado de cofinanciación, sin despolse del 17 al 18 de noviembre en la capital de Estonia.

Las ocho series premium, provenientes de ocho países diferentes, incluidos Estonia, Alemania, España, Israel y la República Checa, fueron seleccionados de un récord de 56 solicitudes, un 40% más que el año pasado. Atraído por la oportunidad de ganar el codiciado premio de desarrollo de coproducción del Consejo de Europa, por valor de un jugoso € 50,000 (58,600), algunos de los talentos y pancartas europeos más establecidos de 27 países aplicados, con Estonia, Finlandia y Alemania encabezan la lista.

«En comparación con el año pasado, tuvimos muchas más aplicaciones y proyectos de mayor calidad», dijo Petri Kemppinen, co-cabeza de TV Beats Forum, la sección de drama de la industria del Festival de Cine de Noches de Cine Black Nights de Tallin, la industria del Festival de Cine@Tallinn & Baltic, creó 2018 para impulsar la visibilidad de las series de drama de los Bálticos, Nordics y el centro del este de Europa (cee).

«En los momentos desafiantes de hoy en que la financiación es escasa, especialmente para el desarrollo, el premio de desarrollo de coproducción de la Serie del Consejo de Europa es muy atractivo para los productores independientes europeos que tienen que buscar debajo de cada piedra en busca de socios potenciales», observó la co-head de los beats del foro Roosa Toivonen.

Como explicó, en el proceso de preselección que involucró a cuatro profesionales de la industria, se otorgó prioridad al potencial de coproducción de los proyectos, especialmente de socios no tradicionales, «y la viabilidad del paquete, el presupuesto y el plan de financiación».

Entre los ocho proyectos seleccionados, la mitad se lanzó antes en otras plataformas de drama de televisión: el drama misterioso español «Dark Waters» («Aigües de Foscor») se inclinó en el fanpitch 2024 del Festival Sitges 2024 y el mercado de la serie Berlinale 2025. También en la mezcla son dos proyectos de la serie Mania Co-pro-Proye que obtuvo el Premio de la Conferencia Seriencamp en TV Beats Co-Financing Market 2023.

«El crimen sigue siendo un género favorito, pero también hay historias reales fascinantes con un poco de nostalgia», señaló Kemppinen. «La Guerra Fría parece ser un tema popular, y por qué no, con el mundo polarizado creciente», dijo Toivonen, refiriéndose a la sátira «Nuclear Sunset Cruise», «un poco en la línea de» Whisky on the Rocks «con un crucero alemán del este atrapado en el medio de la crisis de misiles cubanos». «En general, esta lista revela una verdadera pasión por la narración de equipos creativos y se puede decir que estos títulos no son generados por IA!» Toivonen agregado.

Además del evento de lanzamiento de Co-Pro-Pith de drama de televisión caliente, TV Beats organizará su segundo día de proyección, el programa de capacitación de lanzamiento de la serie Midpoint para profesionales emergentes de CEE y un nuevo bóbálico en serie Bridges, respaldado por el Instituto de Mania de la serie e Institut Français. Tenga cuidado con este espacio para obtener detalles pronto.

Un resumen completo en la alineación del mercado de cofinanciación de TV Beats:



«Negocios como de costumbre» (6 × 45 ‘, Estonia)

Escrito por Hendrik Toompers Jr. y Mehis Pihla

Producido por Evelin Penttilä y Johanna Maria Tamm para la película estelar («Sauna Day», «The Exalted»)

Una «comedia oscura inspirada en el escándalo de Danske Bank, un mundo donde el capitalismo no tiene reglas y dinero cubre todos los pecados», dice la logline. Ambientada en la década de 1990, Estonia, seguimos a Artur, un niño inquieto de un bloque de viviendas de estilo soviético con grandes sueños. Guiado por el carismático banquero Oliver, Artur pronto es arrastrado al mundo salvaje de las finanzas, donde las lujosas orgías, las bolsas conluguradas en efectivo y las cacerías de osos con dignatarios se convierten en rutina. Detrás del glamour, está lavando miles de millones para oligarcas rusos. A medida que aumentan las apuestas, las relaciones fracturas y los cuerpos surgen, Artur debe decidir si protegerse o soplar el silbato en el mismo sistema que lo construyó.

«Persiguiendo las nubes» (6 × 40 ‘, Croacia)

Escrito y producido por Karla Lulic y Jelena Madjaric

Producido por Dobar Film

Un drama adolescente basado en las galardonadas novelas de Ivana Šojat «persiguiendo las nubes» y «dragones que no podían volar». Seis adolescentes se reúnen en una fiesta. Después de la muerte de Luka, sus vidas se cambian irrevocablemente. La serie se desarrolla a través de la narración no lineal, con cada episodio contado desde un punto de vista diferente. «Con esta serie, queremos explorar los temas de la soledad, el acoso escolar y la presión de grupo», dijo Lulić, quien espera encontrar socios escandinavos y bálticos en Tallin.



«Aguas oscuras» («Agua oscura», 8 × 50 ‘, España)

Héctor Manteca

Producido por Juan Solà de la Federación España y Tono Folguera de los medios de medios

El proyecto está desarrollado por la Federación España, los estudios de la Federación de Medios de Barcelona y la Federación de Catalonia con el co-desarrollador islandés New Media Arc. Escribido por la guionista de alto perfil Amèlia Mora («Unidad», «La Unidad») con Héctor Manteca. Victor García («The Communion Girl») sirve como director.

Basado en una idea original de la productora ejecutiva Maria Rocher. Arnau, un guardabosques de parque, encuentra el cadáver de una mujer que comparte la misma marca de nacimiento inusual que él y su hija tienen. Este descubrimiento presenta un misterio sobrenatural. «Es una historia poderosa de un padre que teme perder a su hija, mientras se basa en la mitología que conecta Cataluña con Islandia», dijo Rocher.

«Adelante» («Postup», 6 × 50 ‘, República Checa)

Escrito por Lukáš Sigmund

Producido por Michal Kollár y Jana Kluková de la producción de KFS («Ultimatum») para la televisión checa

Drama familiar procesal y mental del crimen. Cuando un detective de homicidios racional comienza a encontrar el mismo cuerpo una y otra vez y descubre las conexiones entre los casos y su familia, debe investigar la naturaleza de su propia realidad.

«La serie profundiza en el trauma hereditario, el misterio psicológico y las líneas borrosas entre la realidad y la percepción», dijo Kluková. «En su núcleo,» frontwards «también aborda el impacto devastador de la enfermedad de Alzheimer, retratando la memoria no solo como un dispositivo narrativo sino como un hilo frágil y desaparecido que une la identidad y las relaciones».

«Helsinki 1939» (6 × 45 ‘, Finlandia)

Escrito y dirigido por AJ Annila

Producido por Eero Hietala y Sara Norberg para Take Two Studios («Hildur»)

Drama histórico del experimentado cineasta AJ Annila («Codename: Annika», «Pacificador», «Sauna»). Un equipo internacional de corresponsales de guerra lucha para informar la verdad. Pero la unidad de propaganda finlandesa los alimenta y se encuentra para derrotar a un enemigo abrumador. «Durante la Guerra del Invierno finlandesa, el lujoso Hotel Kämp de Helsinki se convierte en un campo de batalla para la desinformación, un tema oportuno», dijo Hietala.

«Crucero nuclear al atardecer» (4×45 ‘, Alemania)

Escrito por Robert Krause y Florian Puchert

Producido por Martin Lehwald, Marcos Kantis, Philipp Goeer para Schiwago Film, en coproducción con Ard Degeto

Dirigida por Florian Gallenberger, ganador del Oscar para el cortometraje «Quiero» y más recientemente acreditado por la foto «Perfect Match». Una comedia histórica sobre un crucero alemán oriental que accidentalmente navega directamente hacia la crisis de misiles cubanos. Con la inminente guerra nuclear y las batallas de la silla de la cubierta, la verdadera pregunta es: ¿pueden sobrevivir?

«La verdadera historia de la Sra. Völkerfreundschaft Cruise East-German Cruise sirve como un poderoso símbolo para nuestro mundo de hoy», dijo Goods. «No solo cuenta la historia de la Guerra Fría desde un ángulo inesperado, sino en un momento de renovadas tensiones entre Oriente y Occidente, creciente inestabilidad política y una crisis climática inminente, también habla con relevancia oportuna».

«El secuestro de Yossele Schumacher» (6×60 ‘, Israel)

Escrito por Eran Riklis y Moshe Zonder

Producido por Eran Riklis Productions, Moshe Edery de Keshet TV de Israel de Israel

Creado conjuntamente y escrito por Eran Riklis («Reading Lolita en Teherán», «Lemon Tree», «Syrian Bride»), uno de los cineastas más renombrados de Israel, y el guionista experimentado Moshe Zonder («Teherán», «Fauda»), ganador de la serie Mania Best Screensplay de este año para «The German».

«A principios de la década de 1960, el secuestro de un niño judío de siete años por su abuelo ultraortodoxo lleva a tres mujeres a enfrentar su destino y fe y a un conflicto feroz entre el Servicio Secreto del Mossad israelí y la impenetrable red global de la comunidad ortodoxa», dice la línea logline. Riklis dijo: «Nos embarcamos en un viaje global mientras seguimos las pruebas y tribulaciones de Yossele en Europa y los Estados Unidos, combinando un drama íntimo y doloroso dentro de una poderosa configuración sociopolítica, envuelta como un thriller psicológico. Se trata del dolor, el amor, la paternidad, la pérdida, la fe, el fanatismo y sobre los secretos y las mentiras».



«Lana» (6 × 50 ‘, Serbia, Islandia, Alemania)

Escrito por el creador Milena Dzambasovic con Mladen Maticevic, Birkir Blaer Ingolfsson y Stephie Theodora

Producida por Milena Dzambasovic para la producción de carreteras de películas, en coproducción con Jonas Margeir Ingolfsson y Milla Ósk para ACT4 de Islandia, y Danna Stern para Alemania en Productions de Transit.

En la década de 1960, Yugoslavia, una mujer visionaria une a las amas de casa de la aldea en un colectivo de tejer. Sus artesanías tradicionales se convierten en una sensación de moda global, transformando vidas rurales y desafiando las normas.