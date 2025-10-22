¿Qué pasa si Paramount adquiere Warner Bros. Discovery?

Descubrimiento de Warner Bros. es oficialmente en el bloquerevelando que ha recibido interés de “múltiples partes” para adquirir la totalidad o parte de la empresa y que su directorio está revisando varias opciones. WBD no lo dijo, pero la recién fusionada David Ellison Skydance suprema es uno de los postores que apuesta seriamente por el conglomerado de medios.

No hace falta decir que un acuerdo así representaría una importante consolidación en la industria. Reuniría a Warner Bros. y Paramount Pictures, dos de los estudios con más historia de Hollywood, junto con sus grandes bibliotecas de contenido. En el lado de la televisión, reuniría la transmisión CBS de Paramount, MTV, Comedy Central y BET con HBO, TNT, TBS, Discovery Channel, HGTV, Food Network y más de WBD, con CNN y CBS News probablemente bajo un mismo paraguas. Y se esperaría que una fusión de Paramount-Warner Bros. Discovery fusionara HBO Max y Paramount+ en un servicio de transmisión sobrealimentado.

Por supuesto, una fusión de Paramount y WBD incluiría sin duda una gran cantidad de despidos. Tenga en cuenta que se espera que Ellison y su equipo comiencen despidos masivos en Paramount Skydance la semana del 27 de octubreeliminando alrededor de 2.000 puestos de trabajo en EE.UU. con recortes adicionales a nivel internacional. A finales de 2024, Warner Bros. Discovery tenía aproximadamente 35.000 empleados, incluidos trabajadores a tiempo completo y parcial; Paramount Global tenía 18.600 a finales del año pasado pero ha hecho despidos adicionales desde entonces.

No hay garantía de que Ellison y sus socios financieros (que incluyen a su padre megamillonario, Larry Ellison) lleguen a un acuerdo para Warner Bros. Discovery. WBD ha rechazado tres ofertas del equipo de Paramount, incluida la última de casi 24 dólares por acción que comprendía un 80% en efectivo. CNBC informó Miércoles.

WBD está en el en medio de dividirse en dos empresas: Warner Bros., que alberga sus negocios de streaming y estudios, y Discovery Global, con la mayor parte del negocio de televisión de WBD, un acuerdo que se prevé se completará en abril de 2026. Otras empresas que se rumorea que están interesadas en los activos de Warner Bros. Discovery, muy probablemente la entidad de Warner Bros. con HBO Max y sin el resto de las redes de televisión, incluyen a Comcast (que a su vez está descargando la mayor parte del negocio de televisión de NBCUniversal en una nueva empresa, Versant), así como Amazon y Netflix. En la entrevista sobre ganancias de Netflix el martes, el codirector ejecutivo Ted Sarandos dijo que la compañía “no tiene interés en poseer redes de medios heredadas”, lo que indica que una oferta de Netflix por WBD en su totalidad está descartada; el tambien dijo Netflix puede ser “exigente” con fusiones y adquisiciones y dijo que evalúa todos los acuerdos potenciales “en relación con el precio, con el costo de oportunidad y con otras alternativas”.

Entre las opciones que está evaluando, Warner Bros. Discovery dijo que consideraría una estructura de acuerdo bajo la cual vendería Warner Bros. (streaming y estudios) junto con una escisión de Discovery Global a los accionistas. «No sorprende que el importante valor de nuestra cartera esté recibiendo un mayor reconocimiento por parte de otros en el mercado», dijo David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, en una declaración preparada el martes. «Después de recibir el interés de múltiples partes, hemos iniciado una revisión exhaustiva de alternativas estratégicas para identificar el mejor camino a seguir para desbloquear el valor total de nuestros activos».

Es una especie de déjà vu: Zaslav de WBD y el entonces director ejecutivo de Paramount Global, Bob Bakish, habían se reunió para discutir la posibilidad de una fusión a finales de 2023 (antes de la adquisición de Skydance). Pero esas conversaciones no progresaron y Skydance terminó cerrando el trato para Paramount.

El futuro de Warner Bros. Discovery está actualmente en el aire. Pero dado que Ellison y sus socios financieros podrían presentar una oferta que WBD no pueda rechazar, así es como se vería una combinación de Paramount Skydance y WBD.

Estudios

Warner Bros. es el hogar de las franquicias cinematográficas de DC Universe y Harry Potter, mientras que el portafolio de Paramount incluye Star Trek, Mission: Impossible y Top Gun.

El negocio de estudios de WBD incluye Warner Bros. Motion Picture Group (que comprende Warner Bros. Pictures, New Line Cinema y Warner Bros. Pictures Animation), DC Studios y DC Comics Publishing, Warner Bros. Television Group, así como productos de consumo, entretenimiento temático y licencias de marca, entretenimiento en el hogar y juegos interactivos. Los éxitos en 2025 para el negocio de los estudios, en un repunte respecto de los últimos años, incluyen “Superman”, “A Minecraft Movie” de James Gunn, “Sinners” de Ryan Coogler y Michael B. Jordan, “Final Destination Bloodlines”, “F1: The Movie” de Brad Pitt y “Weapons”. En 2024, los aspectos más destacados del segmento de estudios fueron “Dune: Part Two”, “Beetlejuice, Beetlejuice” y “Godzilla x Kong: The New Empire” en el lado cinematográfico, y “Abbott Elementary”, “Shrinking” y “The Voice” en el lado televisivo.

Los resultados de Paramount Pictures para el segundo trimestre de 2025 se vieron impulsados ​​por “Mission: Impossible – The Final Reckoning” de Tom Cruise, que estableció un récord de franquicia por el mayor estreno mundial en cines y recaudó casi 600 millones de dólares en la taquilla mundial. Las franquicias del estudio incluyen la trilogía «El Padrino», «Indiana Jones», «Titanic», «Forrest Gump», «Top Gun», «Iron Man», «Love Story», «Beverly Hills Cop» y «Saving Private Ryan». Además, el segmento de entretenimiento filmado de la compañía incluye el lote de Paramount Pictures Studio en Los Ángeles, que abarca aproximadamente 62 acres de terreno. Paramount Skydance también incluye las divisiones de animación, cine, televisión, juegos y deportes de Skydance.

Transmisión

Los negocios de streaming de WBD incluyen HBO Max, que acaba de aumentos de precios anunciados de $1 a $2 por mes a partir del 21 de octubre, así como paquetes Discovery+ y transmisión de deportes. A finales de junio, los servicios tenían 57,8 millones de suscriptores de streaming nacionales y 67,9 millones de suscriptores internacionales, para un total de 125,7 millones. HBO Max incluye todas las series originales de HBO actuales y clásicas, incluidas “Los Soprano”, “Game of Thrones”, “Succession”, “The Pitt”, “The Penguin”, “The White Lotus”, “The Last of Us”, “Peacemaker”, “Hacks” y “Task”, junto con programas como “Friends”, “Abbott Elementary”, “Rick and Morty” y “The Big Bang Theory”.

Paramount+ tenía 77,7 millones de suscriptores a finales de junio. Paramount también opera el servicio gratuito Pluto TV con publicidad y el servicio de suscripción BET+. Paramount+ presenta series, programas y películas originales de marcas y estudios, incluidos BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures y Smithsonian Channel. Paramount+ Premium también alberga contenido de Showtime, incluidas series con guión original y proyectos y películas de no ficción. El plan premium incluye programación de deportes en vivo a través de transmisiones locales de CBS en vivo, y todos los suscriptores de Paramount+ tienen acceso de transmisión a CBS News Network y CBS Sports HQ.

Cadenas de televisión

Las redes lineales de WBD en EE. UU. incluyen CNN, TNT, TBS, Turner Classic Movies, OWN, HGTV, Food Network, TLC, Discovery Channel y Adult Swim. En 2024, la empresa lanzó CNN International en Europa en Max.

El negocio de televisión de Paramount comprende CBS, que la compañía promociona como “la cadena de transmisión más vista de Estados Unidos”, CBS News, CBS Sports, Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central, Smithsonian Channel y TV Land.