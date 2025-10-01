¿Qué pasa en la exposición de modificación IMX 2025?

Yakarta, Viva – Expo de modificación y estilo de vida de Indonesia (Imx) 2025 se mantendrá a mayor escala. Este evento anual no solo muestra funciona modificaciónpero también presenta una figura global influyente en el mundo automotriz.

Presidente de la Asociación de Motores de Indonesia (IMI), Moreno Soepapto enfatizó la importancia de IMX para el desarrollo industrial. «IMI está aquí para garantizar el desarrollo de modificaciones en Indonesia en una dirección positiva», dijo, citado por Viva Automotive el miércoles 1 de octubre de 2025.

Mientras tanto, el presidente de la Junta de Síndicos IMI, Bambang Soesatyo, destacó el crecimiento de IMX desde que se celebró por primera vez. «Desde los primeros 8 años hasta ahora, siempre ha habido un buen aumento de los visitantes a la facturación», dijo.

Este año, varias leyendas de modificación mundial están presentes en la etapa IMX 2025. Incluyen Wataru Kato (Liberty Walk), Smoky Nagata (Top Secret) e Ichiraku (RWB).

Además, Hana Vocado, una figura pop automotriz de Corea, también animó el evento. Otros grandes nombres que vienen incluyen Big Mike, Ryan Rywire, Musa Tjahjono, a Kuhl Racing Japan.

Raffi Ahmad, un mensajero especial del presidente en la generación más joven, vio la consistencia de IMX como un foro creativo. «IMX no es solo una exposición, sino una cultura automotriz en el sudeste asiático, incluso en el mundo», dijo.

En términos de estilo de vida, IMX 2025 presenta una colección exclusiva de Diecast. Los tres aspectos destacados son Aventador Chrome LBWK X IMX, R32 Red Chrome Top Secret y Hot Wheels Porsche Convention Car.

Curiosamente, las tres colecciones están presentes en la versión de Diecast a escala 1:64 y también se manifiestan en autos reales. Esta colaboración involucra a constructores locales bajo los auspicios de NMAA.

Otro excelente programa es el NMAA Ultimate Builder que los jueces internacionales seleccionaron directamente. De los 900 autos que se registraron, solo se exhibieron unas 150 unidades en IMX 2025.

Para los visitantes, este evento también presenta una variedad de experiencias. Se ofrecen dos autos supergívicos, más promociones especiales de BCA y el área de compra y venta de Diecast al estilo de vida de mercancías.

IMX 2025 también organizó la serie D1 Grand Prix South East Asia. Esta competencia internacional de deriva se realizó para las rondas 3 y 4 del 11 al 12 de octubre de 2025.

El director de Kemenparekraf, Sabar Norma Megawati Panjaitan evaluó que IMX tiene un papel estratégico. «No solo muestra la creatividad, sino también la fuerza impulsora del sector automotriz en la economía creativa de Indonesia», dijo.

Andre Mulyadi, director del proyecto de IMX, agregó que el tema de este año era «8Volution». «Indonesia ahora está a la vanguardia de la cultura automotriz global. Este octavo año estamos listos para dar lo mejor», dijo.