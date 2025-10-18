Que nada oscurezca los cielos de Mumbai en este Diwali







El organismo cívico de Thane emitió recientemente un aviso de seguridad para Diwali 2025, instando a los ciudadanos a celebrar el festival de manera responsable. Un comunicado emitido por el Corporación Municipal de Thane Dijo que como la calidad del aire en Thane cae dentro de la categoría “moderada”, solo se permiten petardos verdes (ecológicos) dentro de la ciudad, de acuerdo con las órdenes del Tribunal Verde Nacional.

El comisionado municipal de Thane, Saurabh Rao, hizo un llamamiento a los ciudadanos para que celebren un Diwali libre de contaminación siguiendo las directrices. Si bien se trata del organismo cívico de Thane, este consejo es muy útil en toda la ciudad. En un intento por crear conciencia, la corporación municipal ha colocado pancartas informativas en toda la ciudad de Thane.

Use ropa de algodón al manipular petardos. Los niños deben estar supervisados ​​y acompañados por adultos durante el tiempo de explosión de los petardos. Esas galletas que estallan deben tener al menos dos cubos de agua accesibles. Evite los cohetes, ya que se sabe que entran por las ventanas o incluso vuelan erráticamente. A veces la gente hace estallar galletas en las aceras, literalmente a los pies de los peatones, lo que es extremadamente peligroso.

Los ciclistas y conductores de automóviles deben estar atentos a las galletas saladas que se arrojan a las carreteras, literalmente delante de los vehículos. Es necesario conducir y montar con mucha precaución. Si bien las galletas saladas son un aspecto, también podemos marcar estos días de otras maneras.

Buena comida, saludos, hacer menos solos a los que están solos e incluirlos de alguna manera en las fiestas, disfrutar de las luces de tal vez regalar algo a los más desfavorecidos, especialmente a los niños en estas fechas. Éste es el verdadero espíritu de estos días, que ilumina el corazón de todos los ciudadanos.

El respeto, la responsabilidad y la moderación también significan plena Diwali disfrute. Que nada oscurezca nuestros cielos ni apague la luz en estos días. Deseándole a Mumbai un Diwali incandescente.





