Que los médicos agredan a los pacientes es simplemente impensable







Justo cuando uno creía haber oído y, en algunos casos, visto todo, a finales de año ha llegado una sorpresa médica. A doctor en un centro médico en Shimla, Himachal Pradesh, ha sido acusado de agredir físicamente a un paciente. Los videos se están volviendo virales y algunas advertencias advierten sobre contenido angustiante. Los videos muestran a un paciente acostado en una cama y, de repente, un hombre con bata blanca, presumiblemente el médico, le propina una serie de puñetazos en la cara. El paciente está pateando al médico, mientras otra persona que también parece ser un médico intenta sujetarle las piernas. Esto habría sido increíble si no hubiera sido captado por la cámara y convertido en video. Los informes decían que un asistente había filmado esto.

Los informes indican que el altercado se desató después de que este paciente le pidió al médico que le hablara con respeto. Algunos otros informes afirmaron que el médico fue provocado. Cualquiera que sea la verdad, esto es absolutamente espantoso. El médico ha sido suspendido y se ha formado un comité para investigar el asunto.

Incluso si el médico fue provocado para golpear a un paciente, en realidad le llovieron golpes, es abismal. Se alcanza un nuevo punto bajo en las relaciones médico-paciente, un punto que ya está desgastado con tantos informes sobre agresiones por parte de familiares dentro de los hospitales y médicos atacados. Este espacio de edición ha destacado cómo se debe proteger a los médicos y hospitales deben asegurarse de que su personal esté protegido.

Aquí, sin embargo, el ataque es al paciente. Es hora de que los centros médicos recurran a una junta o comité de enlace de expertos entre médicos y pacientes o familiares de los pacientes. También hay que asegurarse de que este médico responda ante el comité, y si puede ser recontratado o empleado en otro lugar, sólo después de un interrogatorio muy exhaustivo por parte del comité.

Mientras tanto, hay que pedir paciencia y paz a quienes apoyan al paciente mientras se decide el curso de acción correcto. Deberíamos comenzar el Año Nuevo con esto resuelto y, con suerte, con un capítulo de buen funcionamiento entre el personal médico y los pacientes/familiares.





Fuente