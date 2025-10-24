¿Qué lleva realmente a las mujeres a decidir divorciarse de sus parejas?

Jacarta – Adivina el tema de la ruptura familiar raisa y Hamish Daud finalmente encontró un punto brillante. El Tribunal Religioso del Sur de Yakarta confirmó que la demanda de divorcio de Raisa había sido registrada oficialmente. Según la información del portavoz del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, Abid, el expediente de la demanda presentado en nombre de Raisa se había introducido en el sistema de registro de casos del tribunal. La demanda fue presentada el miércoles 22 de octubre de 2025 y actualmente se encuentra en proceso de programación de un juicio inicial.

«El nombre que mencionaste antes, no mencioné el nombre, ya existe. Sí, se añadió a la lista el día 22 de ayer, 22 de octubre de 2025», dijo Abid cuando se reunió con el equipo de medios el jueves 23 de octubre de 2025.

La noticia de la demanda de divorcio ciertamente conmocionó al público. La razón es que su vida doméstica a menudo se promociona como un hogar ideal. Aunque antes su vida doméstica estaba marcada por cuestiones desagradables.

Reflexionando sobre el divorcio de Raisa, ¿qué llevó realmente a la pareja a elegir divorciado? Citando la página del Times of India, estas son algunas de las razones por las que un matrimonio termina en divorcio.

1. Infidelidad

Ésta es la razón número uno detrás de muchos divorcios. Cuando uno de los socios hace trampa, la confianza que se ha creado se derrumba instantáneamente. Restaurar la confianza traicionada no es fácil. Por lo tanto, las opciones restantes suelen ser el perdón o el divorcio.

2. Falta de comunicación

Cuando las discusiones y la irritación siguen acumulándose hasta que lo único que queda es el silencio, es una señal de que la relación está empezando a resquebrajarse. La comunicación es la base principal de una relación sana. Si dos personas ya no pueden expresar sus sentimientos el uno por el otro, comienzan a crecer entre ellos sentimientos de aislamiento y soledad.

3. Argumento sin parar

Si cada día está lleno de discusiones y energía negativa, la relación puede volverse muy destructiva. Discutir sobre lo mismo una y otra vez puede «matar» un matrimonio desde dentro. Ya no hay nada positivo que pueda mantenerse cuando el conflicto se vuelve rutinario.

4. Problemas financieros

Los problemas económicos también suelen ser el motivo por el que las parejas deciden separarse. La presión económica puede provocar estrés y fatiga, especialmente si sólo una de las partes sigue soportando la carga financiera de la familia. De hecho, el matrimonio debería ser una colaboración bidireccional. Si sólo una persona continúa asumiendo la responsabilidad financiera, la relación gradualmente se desequilibrará y se volverá agotadora.