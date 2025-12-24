Que la paz del amor navideño llegue a todas las familias

Jacarta – Ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura (Menko PMK), Pratikno visitar la iglesia Catedral Yakarta el miércoles 24 de diciembre de 2025 por la tarde antes de la celebración. Natal 2025.

Lea también: Prabowo: El dinero de 6 billones de IDR procedente del grupo de trabajo del PKH puede construir 100.000 casas para las víctimas de las inundaciones de Sumatra



Durante su visita, Pratikno transmitió un saludo especial del Presidente de la República de Indonesia. Prabowo Subianto a cristianos que celebran la Navidad.

«Estamos aquí para transmitir los saludos del Presidente, y en nombre del gobierno les deseamos una Feliz Navidad y Año Nuevo 2025. Que la paz del amor y la esperanza de la Navidad estén presentes en cada familia», dijo Pratikno frente a la congregación de la Catedral, en el centro de Yakarta, el miércoles 24 de diciembre de 2025.

Lea también: Elogiando el desempeño del grupo de trabajo del PKH, Prabowo: no se ven personas influyentes en los medios



En su discurso, Pratikno enfatizó que la Navidad de este año tiene un profundo significado de esperanza en medio de limitaciones.



El ambiente de la misa de Nochebuena en la Iglesia Catedral de Yakarta

Lea también: Prabowo al grupo de trabajo del PKH: ¡No lo duden, no se dejen presionar aquí y allá!



Destacó específicamente el sufrimiento de la población de las provincias de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental que actualmente luchan contra desastres causados ​​por inundaciones.

«Están nuestros hermanos y hermanas que tienen que celebrar la Navidad lejos de casa, incluso en los campos de refugiados con todas sus limitaciones. Sin embargo, estoy seguro de que la alegría de la Navidad no nos aleja de su sufrimiento, sino que fortalece nuestra preocupación por actuar para ayudar», afirmó.

Aseguró que el gobierno continúa trabajando arduamente para llevar a cabo la recuperación, desde la asistencia de emergencia, mejorando la infraestructura, la logística, hasta la construcción de viviendas para las víctimas afectadas.

Pratikno cerró su discurso invitando a todos los elementos de la nación a fortalecer el espíritu de cooperación mutua.

«Desde esta iglesia enviamos un mensaje de que Indonesia está unida para ayudarse unos a otros. Que la paz y el amor navideño lleguen a todos nosotros», concluyó.

Durante su visita, Pratikno también estuvo acompañado por el Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, Djamari Chaniago, el Comandante General del TNI, Agus Subiyanto, el Jefe General de la Policía Nacional, Listyo Sigit Prabowo, el Ministro del Interior, Tito Karnavian, y el Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung.