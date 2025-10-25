¿Qué ganan los árbitros de la Serie Mundial? Salario y bonificación

Recuerde que la próxima vez que un árbitro tome una decisión crucial, debe ganarse la vida dignamente para ser la barrera protectora del juego.

El 2025 Serie Mundial está en marcha entre el Dodgers de Los Ángeles y Azulejos de Toronto. El primer juego fue el viernes, en el que los Azulejos ganaron 11-4. El segundo juego es el sábado por la noche.

El jefe de equipo de la Serie Mundial es Mark Wegner. Está trabajando en el Clásico de Otoño como jefe de equipo por primera vez.

¿Cuánto ganan los árbitros de la Serie Mundial?

Según Front Office Sports, uLos árbitros seleccionados para trabajar en la Serie Mundial reciben un bono de $20,000 además de los gastos, un aumento con respecto al bono de playoffs de $17,500 más gastos. Se trata de bonificaciones fijas, lo que significa que los árbitros reciben la misma cantidad total independientemente de cuánto dure la serie.

Grandes Ligas Los árbitros ganan entre 150.000 y 450.000 dólares al año, con un salario medio de alrededor de 300.000 dólares. Ser árbitro de la MLB es un compromiso de tiempo completo debido al exigente calendario anual y las amplias responsabilidades. Aunque la temporada regular dura aproximadamente seis meses, el resto del año se dedica a entrenamientos fuera de temporada, evaluaciones de desempeño y preparación para la próxima temporada. Las largas horas de trabajo durante la temporada y las tareas continuas durante todo el año hacen que a los árbitros les resulte difícil mantener otro trabajo.

Según Front Office Sports, estos son los árbitros mejor pagados de la MLB:

Jerry Layne (35 años): 450.000 dólares Larry Vanover (31 años): 450.000 dólares Brian O’Nora (27 años): 450.000 dólares Bill Miller (25 años): 450.000 dólares Ron Kulpa (25 años): $450,0

¿Quiénes forman el equipo de árbitros de la Serie Mundial?

El resto del equipo de árbitros de la Serie Mundial incluye a Jordan Baker, Adam Hamari, Adrian Johnson, Will Little, Alan Porter y John Tumpane. Porter está haciendo su tercera aparición en la Serie Mundial, mientras que Baker está trabajando en su segunda. Hamari, Johnson, Little y Tumpane arbitrarán la Serie Mundial por primera vez. Con siete árbitros en la rotación, un árbitro diferente estará detrás del plato de home para cada juego potencial en la serie al mejor de siete, comenzando con Little en el Juego 1. Un árbitro no participará en cada juego, y en el Juego 2, cuando Wegner esté fuera del campo, Porter actuará como jefe de equipo.

La MLB selecciona a los árbitros de la Serie Mundial basándose principalmente en sus méritos, dando prioridad a aquellos con calificaciones de alto rendimiento, arbitrajes consistentes y experiencia comprobada en situaciones de alta presión.

La tecnología da como resultado menos errores humanos por parte de los árbitros

Lo que se ha debatido durante mucho tiempo es la necesidad de un árbitro con los cambios en la tecnología que permiten que las cámaras capturen y determinen la decisión correcta sobre el diamante. Desde 2008, MLB instituyó un sistema de desafío de repetición de video para llamadas fuera de seguridad, que ha sido clave después de décadas de lo que podrían haber sido llamadas.

A partir de la próxima temporada, MLB es Instituir un sistema de desafío automatizado de golpe de pelota (ABS)una novedad en la liga.

MLB experimentó con la tecnología en los entrenamientos de primavera y en las ligas menores y el comisionado de la MLB, Rob Manfred, dijo que el sistema «tuvo poder de permanencia y creó impulso para el juego».

“Usamos el mismo proceso con ABS que comenzó escuchando a los fanáticos, realizando pruebas exhaustivas a nivel de ligas menores e intentando en cada paso mejorar el juego”, agregó. «A lo largo de este proceso hemos trabajado para implementar el sistema de una manera que sea aceptable para los jugadores. La fuerte preferencia de los jugadores por el formato Challenge en lugar de usar la tecnología para llamar a cada lanzamiento fue un factor clave para determinar el sistema que anunciamos hoy».

Visto como un equilibrio entre los “árbitros robot” que podían cantar cada lanzamiento perfectamente y el tradicional error humano de los árbitros en el campo, el ABS Challenge System permite a los equipos impugnar decisiones críticas perdidas. Cada manager de la MLB recibe dos desafíos por juego y los retiene si el desafío tiene éxito.