¿Qué es Tantiem, que hizo que el presidente se enfurezca

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto Transmitir estrictamente su compromiso de hacer mejoras a las empresas estatales (Bullido).

Leer también: Mensaje de Mardiono sobre el Día de la Independencia: Indonesia continúa creciendo



Ordenó a la agencia de gestión de inversiones para la Anagata Nusantara (BPI y Antara) que lo hiciera. Uno de ellos está eliminando Tantiem Por bumn perdiendo dinero.

El Presidente también cuestionó el término ‘tantiem’ utilizado por las empresas estatales en el país. Incluso afirmó estar sorprendido, había un comisionado que era solo una reunión una vez al mes, pero podía hacer que Tantiem llegue a Rp40 mil millones al año.

Leer también: El próximo año, Prabowo retirará la mayor deuda desde la era Covid-19, este es el valor



«Elimino Tantiem. Tampoco entiendo cuál es el significado de Tantiem. Su sentido de problemas eligió un término extranjero para que no entendamos qué es Tantiem», dijo Prabowo Subianto.

Entonces, ¿qué es Tantiem?

Leer también: Filas de atracciones de aviones de combate de la Fuerza Aérea en el cielo de Yakarta durante el 80 aniversario de la República de Indonesia



Cotizando el Reglamento de Empresas (Bumn) de propiedad del Ministro de Estado con respecto a las directrices para la determinación de los ingresos de los Directores, la Junta de Comisionados y la Junta de Supervisión de Bumno, Tantiem es un ingreso que es un premio otorgado a los miembros de la Junta de Directores, la Junta de Comisionados y la Junta de Supervisión de Bumn cada año en que la Compañía obtiene una ganancia o se otorga a los Directores y la Junta de Comisionados de la Persero de la Persero en el que existen la Persero en el Aumento de la Persero. Persero incluso si todavía hay una pérdida.

En este caso, la determinación de beneficios y Tantiem se lleva a cabo al considerar el logro de objetivos, niveles de salud y capacidades financieras, así como otros sistemas relevantes o de mérito.

Como se sabe, Tantiem es uno de los ingresos obtenidos por la Junta Directiva, la Junta de Comisionados y la Junta de Supervisión de Bumn. Todo consiste en salarios/honorarios, beneficios, instalaciones e incentivos de rendimiento/tantiem.

En esta regulación, registró la mayor composición de Tantiem y los incentivos laborales es del 100 por ciento para el director presidente. Luego, el 90 por ciento del director presidente de los miembros del comisionado.

Mientras tanto, para el Presidente Comisionado/Presidente de la Junta de Supervisión se establece en el 40 por ciento del Director del Presidente, así como el 36 por ciento para los miembros del Comisionado/Miembro de la Junta de Supervisión.