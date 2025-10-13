¿Qué es la Responsabilidad Moral del Estado?

Jacarta – Ex Gobernador de DKI Yakarta, Anies Baswedanreveló que cada año hasta 1,8 millones de niños indonesios abandonan la escuela. Según él, esta cifra ilustra la incapacidad del Estado para garantizar los derechos. educación para todos los ciudadanos.

Anies dijo que las discusiones sobre educación en Indonesia hasta ahora se han centrado demasiado en aquellos que ya están en el sistema escolar. De hecho, millones de otros niños quedan fuera del sistema y no tienen las mismas oportunidades de aprender.

«Hoy hablamos de educación, pero siempre hablamos de los que están en la escuela. Bueno, ¿qué pasa con los que están fuera de la escuela? Nunca hablamos de los que no tienen tiempo para ir a la escuela», dijo Anies en Semarang, citado por Movimiento popular de YouTube Lunes 13 de octubre de 2025.

Luego, explicó los datos que consideró bastante preocupantes. De los aproximadamente 5,6 millones de niños que ingresan al primer grado de la escuela primaria, sólo 3,6 millones completan con éxito la escuela secundaria. Esto significa, dijo, que hay alrededor de 1,8 millones de niños por generación que están «perdidos en la calle» o no continúan su escolaridad hasta completarla.

«Si se multiplica por 10 años, significa que hay 18 millones de niños que están abandonados educativamente. Han ido a la escuela, pero nunca se graduaron de la escuela secundaria», afirmó.

Anies explicó que este fenómeno tiene un impacto a largo plazo en la desigualdad social y la pobreza estructural en Indonesia. Muchos niños que abandonan la escuela acaban teniendo dificultades para encontrar trabajo porque no tienen un diploma.

«Así que si dejamos esto así, continuaremos, cada año hay 1,8 millones de personas eliminadas, incluso aquellos que quieren registrarse como oficinistas no pueden porque no tienen un diploma de escuela secundaria, por lo que la pobreza está disminuyendo porque se transmite a sus hijos», bromeó Anies.

Además, Anies cree que el Estado tiene la responsabilidad moral de resolver este problema. Hizo hincapié en la necesidad de políticas que conecten los problemas reales sobre el terreno con soluciones concretas.

«Así que estos problemas están ante nuestros ojos, por lo que los pasos que se deben tomar son pasos que conectan el problema con la solución, no hagamos cosas que no resuelvan este problema, de lo contrario, ¿cuál es entonces la responsabilidad moral del Estado?» dijo.