¿Qué es la adolescencia extendida? Un término que se viralizó por la polémica de Azkiave

Jacarta – En los últimos tiempos, las redes sociales se han llenado de discusiones sobre términos. adolescencia extendida o adolescencia prolongada. Este término surgió al espacio público luego de ser mencionado por un joven creador de contenido, azkiavequien cosecha los pros y los contras a través de su visión de la vida.

Azkiave, cuyo nombre completo es Azkia Vidiana Putri, es conocido como un creador y empresario de 19 años que comparte activamente opiniones personales a través de sus cuentas de Instagram y TikTok @azkiave. ¡Vamos, desplázate más!

La atención pública sobre Azkiave se debe a su decisión de casarse siendo joven con un hombre de 29 años. Esta elección de vida fue considerada inusual por algunos internautas, lo que provocó largas discusiones.

El contenido posterior de Azkiave que analiza la edad adulta, la Generación Z, la educación y la crítica de los estándares sociales modernos fortalece aún más el debate. Una de sus declaraciones más sonadas fue cuando tocó el concepto de adolescencia prolongada.

«Vivimos en la era de la adolescencia prolongada. Adolescencia prolongada. Estándares mundiales que adormecen a la Generación Z, se calman, aún son jóvenes, simplemente juegan. Pero el Islam lo rechaza», escribió Azkiave en su vídeo de TikTok, citado el martes 6 de enero de 2026.

Esta declaración provocó respuestas encontradas, que van desde el apoyo hasta la crítica, especialmente cuando se vincula con las realidades económicas y sociales que enfrenta la generación más joven hoy en día.

¿Qué es la adolescencia extendida?

Científicamente, el término adolescencia prolongada ha sido discutido durante mucho tiempo en los estudios de psicología y sociología. Como informa Scientific American, las investigaciones muestran que los adolescentes de hoy tienden a entrar en la fase de madurez más lentamente que las generaciones anteriores.

El análisis, realizado por investigadores de la Universidad Estatal de San Diego y Bryn Mawr College, y publicado en la revista Child Development, examinó datos de siete encuestas nacionales en los Estados Unidos entre 1976 y 2016. Las encuestas involucraron a más de ocho millones de adolescentes de entre 13 y 19 años de diversos orígenes.

Los resultados muestran que los adolescentes de hoy tienen menos probabilidades de participar en actividades tradicionalmente consideradas marcadores de la edad adulta, como el consumo de alcohol o las relaciones sexuales. Aunque a menudo se piensa que la vida digital, los teléfonos inteligentes y las redes sociales aceleran la edad adulta, los datos en realidad muestran un retraso en estos comportamientos maduros.