¿Qué es el trastorno narcisista de la personalidad? ¡Cuidado, no lo etiquetes simplemente como NPD!

VIVA – En la era de las redes sociales, el término “narcisista«A menudo se usa coloquialmente para personas que parecen seguras o quieren llamar la atención. Sin embargo, los expertos enfatizan que Trastorno narcisista de la personalidad (NPD) es una condición salud mental que sólo puede ser diagnosticado por un profesional, y es muy diferente a los rasgos narcisistas típicos.

Porque es importante no etiquetar simplemente a un amigo, pareja o compañero de trabajo con NPD, porque este tipo de diagnóstico requiere un examen clínico y una observación a largo plazo.

El etiquetado incorrecto puede causar estigma y malentendidos, e incluso afectar las relaciones sociales. Desplázate para obtener más información, ¡vamos!

¿Qué es el NPD?



Cultura narcisista adolescente e Instagram como contenedor.

Lanzando desde Clínica MayoLunes 12 de enero de 2026, el NPD es un trastorno de la personalidad en el que una persona tiene un alto sentido de importancia personal, necesita la validación de los demás y, a veces, tiene dificultades para comprender los sentimientos de los demás.

Cabe señalar que muchas personas tienen rasgos narcisistas normales, como la confianza en sí mismas o la ambición, sin experimentar NPD. Las principales diferencias son el nivel de intensidad, consistencia e impacto del comportamiento en la vida diaria.

Síntomas del NPD

Algunos síntomas que se pueden observar en NPD incluyen:

– Excesivo sentido de importancia personal.

– Sensible a las críticas o al fracaso.

– Dificultad para mantener relaciones sanas.

– Centrarse excesivamente en el éxito, la apariencia o el estatus.

Estos síntomas no deben usarse para juzgar a alguien descuidadamente. Sólo los profesionales pueden determinar si el comportamiento cumple con los criterios clínicos de NPD o no.

Causas y factores de riesgo

Las causas del NPD no se comprenden completamente, pero varios factores pueden influir, entre ellos:

1. Entorno: Relación extrema entre padres e hijos (demasiado adoradora o demasiado crítica)

2. Genético: rasgos de personalidad heredados

3. Neurobiología: la relación del cerebro con los patrones de pensamiento y el comportamiento

Impacto y complicaciones

Si no se trata, la NPD puede afectar:

– Relaciones sociales y familiares.

– Trabajar o estudiar

– Salud mental, incluida la depresión o la ansiedad.

Sin embargo, con el apoyo y la terapia adecuados, muchas personas con NPD aún pueden llevar una vida plena y relaciones saludables.

Prevención y Tratamiento

No existe una forma segura de prevenir la NPD, pero algunos pasos pueden ayudar: