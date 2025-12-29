¿Qué es Danshari? El arte japonés de ordenar el espacio para organizar el espacio y vivir en 2026

Jacarta – El comienzo del año es a menudo un momento de reflexión: nuevos propósitos, nuevos hábitos y el deseo de vivir una vida más ordenada, tanto física como mentalmente. Sin embargo, para muchas personas, una casa llena de cosas es en sí misma una fuente de estrés.

Armarios abarrotados, cajones sin uso y objetos que “podrían ser útiles algún día” a menudo se acumulan sin darnos cuenta. Desplácese para obtener más información…

En medio de la tendencia ordenando, Japón Resulta que hubo una figura pionera que lo introdujo por primera vez. filosofía organizar el espacio en profundidad. Su nombre es Hideko Yamashita, una mujer conocida como la «Reina del Orden» original de Japón y la creadora del método danshari, mucho antes de que el concepto de orden de Marie Kondo fuera ampliamente conocido fuera de Japón.

Hideko Yamashita ha estado escribiendo libros sobre danshari desde 2009. Sus obras han vendido más de 7 millones de copias en Japón e inspiraron a varios grupos no solo a ordenar sus hogares, sino también sus vidas.

Según Yamashita, ordenar no es simplemente tirar cosas a la basura. «Ordenar se trata de crear un lugar para que uno mismo regrese a su verdadera identidad», dijo, citado en Los tiempos de JapónMartes 30 de diciembre de 2025.

A diferencia del enfoque simple, el danshari tiene raíces filosóficas más profundas. Este método está inspirado en el yoga y el budismo, especialmente en los conceptos de dankō, shagyō y rigyō o romper, tirar y dejar ir. Aquí nació el término danshari.

«Este es un método de práctica yóguica para dejar de lado los apegos mentales y recuperar la libertad interior», dijo Yamashita. «Al igual que el yoga, ordenar es una práctica física diaria que se puede aplicar a la vida moderna».

La experiencia personal de Yamashita de lidiar con una casa llena de cosas fue el punto de inflexión para el nacimiento de esta filosofía. “Afrontar nuestras cosas es como enfrentarnos a nosotros mismos”, afirmó. «Dejar ir las cosas significa dejar ir los apegos y, a través de ese proceso, sanamos y crecemos».

Sin embargo, el objetivo final del danshari no es sólo tener la casa ordenada. Yamashita la llamó una «vida soleada» o vivir sin la carga de arrepentimientos pasados ​​o preocupaciones futuras. “Significa vivir confiando en uno mismo en el aquí y ahora”, explicó.