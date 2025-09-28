Que abre las quejas del programa MBG, registrar 2 números

Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Nutrición también conocido como BGN abriendo oficialmente el canal de queja (línea directa) Para la comunidad, en la implementación del Programa de alimentación nutritiva gratuita (MBG).

El jefe de la Oficina de Relaciones Legales y Públicas de BGN, dijo Khairul Hidayati, el canal de quejas comenzaría a cumplir con las quejas todos los lunes a viernes, a las 09.00-22.00 WIB.

«Para hacerlo más fácil, proporcionamos dos números que se pueden contactar, a saber, 088293800268 (operador 1) y 0888293800376 (operador 2). Cada informe será verificado y seguido de acuerdo con el mecanismo aplicable», dijo Hida en Jakarta, domingo 28 de septiembre de 2025.



Programa de alimentos nutritivos gratis (MBG).

Además de recibir quejas, el canal también funciona como un centro de información. El público puede comunicarse con la línea directa para solicitar programas técnicos, distribución de alimentos y estándares de calidad aplicados en MBG.

Según HIDA, se cree que la transparencia y la participación pública son la clave del éxito de MBG, que no solo aumenta la nutrición de los niños indonesios, sino que también empodera MSME local Como proveedor de alimentos.

Anteriormente, el subdirector de BGN, Nanik S. Deyang en una conferencia de prensa en Yakarta, el viernes 26 de septiembre de 2025, dijo que el público también podría acceder a la página «bgn.lapor.go.id» para enviar quejas, quejas y críticas a los servicios de MBG en su área.

Más allá de eso, Nanik dijo que BGN también tiene una cuenta oficial de redes sociales que también está abierta para quejas del público.

«En las redes sociales estamos abiertos. Entonces, si la gente quiere DM (enviando mensajes privados, ed.), Luego informan a través de las redes sociales, respondemos de inmediato», dijo.

Nanik también prometió sesiones periódicas de la conferencia de prensa, que una vez es la semana con los periodistas, para proporcionar la información más reciente sobre MBG y también brindar oportunidades para que el equipo de medios obtenga una explicación de BGN cuando hay incidentes de envenenamiento, junto con el seguimiento.

Nanik aseguró que BGN no estaba ausente y no cubrió ningún incidente en la implementación de MBG. Hizo hincapié en, BGN siempre priorizará la transparencia y la responsabilidad, en la implementación de MBG, que es el programa prioritario del presidente Prabowo Subianto.