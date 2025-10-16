QRIS utilizado en el extranjero, Airlangga; La economía digital de RI no teme a los aranceles

Jacarta – Ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto afirmar, fuerza economía digital Indonesia está ahora cada vez más orgullosa. Esto se puede ver, entre otras cosas, en el alto nivel de implementación del sistema de pago del Código de Respuesta Rápida Estándar de Indonesia (QRIS), incluso hasta en el extranjeroque seguramente seguirá aumentando en el futuro.

Lea también: Trump asegura que las relaciones de Estados Unidos con China están bien en medio de la guerra comercial



Así lo afirmó Airlangga en el evento ‘1 año de gobierno de Prabowo-Gibran: optimismo sobre el crecimiento económico del 8%’, que se celebró en la zona de Kuningan, en el sur de Yakarta.

Con tal fortaleza económica digital, Airlangga asegura que Indonesia ya no estará demasiado preocupada por las amenazas. arancel reciprocidad suscitada por el actual presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump.

Lea también: Las nuevas conversaciones sobre aranceles de EE. UU. sobre China hacen que los precios de Bitcoin caigan, ¿una amenaza u oportunidad para los inversores?



«Así que no te preocupes que perderemos en el campo digital, porque somos muy buenos en eso», dijo Airlangga, el jueves 16 de octubre de 2025.



El Ministro Coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, en el Complejo del Palacio Presidencial

Lea también: Esta profesión es la clave para impulsar la economía digital de Indonesia



«Incluso nuestra economía digital (que se estima alcanzará) los 150.000 millones de dólares en 2025 no teme a los aranceles. Porque los productos pueden funcionar», afirmó.

Airlangga reconoció la fortaleza de la economía digital de Indonesia, una de las cuales está respaldada por la implementación exitosa del sistema QRIS que se ha extendido internacionalmente. Además, el número total de usuarios de QRIS ha alcanzado los 56 millones de usuarios, lo que significa que ha superado el número de usuarios. tarjeta de crédito En Indonesia, en junio de 2025, solo había 18,8 millones de usuarios.

«Está comprobado que (el número de) usuarios de QRIS ha superado el uso de tarjetas de crédito. Por eso varios operadores empiezan a cansarse de ver cómo podemos avanzar rápidamente con el número de usuarios de QRIS que ha llegado a 56 millones», dijo.

Por otro lado, esto todavía cuenta con el respaldo del acuerdo de Transacciones en Moneda Local (LCT), donde el gobierno de Indonesia ha colaborado con varios países en la implementación del QRIS.

Esto permite que sus usuarios utilicen el sistema de pago original de Indonesia, en países que se han coordinado con Bank Indonesia (BI), como Malasia, Tailandia, Japón, China, Corea y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Por lo tanto, Airlangga confirmó que el rápido desarrollo del sector económico digital de Indonesia se ha convertido en uno de los catalizadores para impulsar el crecimiento económico hacia el 8 por ciento. Esto está en línea con el negocio de logística y almacenamiento, que también se prevé que crezca por encima del crecimiento económico nacional.