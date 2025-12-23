QRIS se vuelve loco durante la Navidad

Jacarta – Se proyecta que el volumen de transacciones del sistema de pagos aumentará en más del 50 por ciento anualmente (año tras año), con un total estimado de 90 millones de transacciones durante el período pico de vacaciones.

Lea también: Regreso a casa sin complicaciones para Nataru



Esto está en línea con la creciente movilización comunitaria, especialmente el impulso de las vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026 (nataru).

Este optimismo está en línea con los datos de la Agencia de Política de Transporte del Ministerio de Transporte (Kemenhub), que estima que alrededor de 119,5 millones de personas, o el 42,01 por ciento de la población total, viajarán durante las vacaciones de Navidad de 2025/2026.

Lea también: Aumento digital por delante de Nataru, Lintasarta adopta una postura plena



Esta cifra muestra un aumento de alrededor del 2,71 por ciento en comparación con el período anterior, así como una señal de una creciente actividad económica en las áreas de regreso a casa y destinos turísticos.

Los datos y las proyecciones se presentaron en el Nataru Link Forum 2025/2026, un foro emblemático anual organizado por PT. Entrelazar Nusantara Payments, parte del ecosistema Danantara a través de Danareksa BUMN Holding.

Lea también: Aumento de flujo de Nataru, el aeropuerto de Soetta atiende a 1,18 millones de pasajeros en una semana



Este foro reúne a todos los miembros de Link Network como un foro de consolidación estratégica para alinear la preparación de la infraestructura y las operaciones de pagos nacionales para enfrentar el aumento de las transacciones en este momento. temporada alta fin de año.

El director presidente de Jalin, Ario Tejo Bayu Aji, cree que la correlación entre la movilización física y el aumento de las transacciones digitales es cada vez más estrecha.

«Vemos una recuperación significativa en el poder adquisitivo a finales de este año. Curiosamente, la adopción digital está madurando cada vez más, con una proyección de alrededor del 80 por ciento de este aumento en el volumen de transacciones dominado por el uso de QRIS«, dijo, a través de un comunicado oficial, el martes 23 de diciembre de 2025.

Aunque los pagos no monetarios son cada vez más dominantes, los actores de la industria consideran que la disponibilidad de efectivo sigue siendo un elemento importante, especialmente en las zonas de tránsito, así como en los destinos turísticos y los cruces interurbanos.

El director de operaciones de Jalin, Argabubudhy Sasrawiguna, explicó que la preparación de los servicios digitales respaldados por redes físicas es la clave para mantener el buen funcionamiento de las actividades económicas comunitarias durante el período navideño.

El período de alerta operativa o Posko Nataru está fijado del 20 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026, y se espera que el pico de transacciones se produzca en la víspera de Año Nuevo, el 31 de diciembre de 2025.

«La infraestructura física sigue siendo relevante en medio de la aceleración digital. Garantizamos la disponibilidad de los puntos de servicio de retiro de efectivo mediante la gestión de la red de cajeros automáticos Himbara (BRI, BNI, Bank Mandiri y BTN) que están conectados a través de ATM Link, para que sigan atendiendo de manera óptima las necesidades de las personas. Nuestro objetivo es mantener la estabilidad del servicio», explicó Arga.