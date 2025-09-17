QRIS crecimiento translúcido 145 por ciento, prueba de ciudadanos indonesios cada vez más aficionados al sin efectivo

Yakarta, Viva -Las tendencias de pago digital se están fortaleciendo en Indonesia, junto con el estilo de vida de las personas que están cada vez más acostumbradas a transacciones no monetarias. La tecnología financiera en rápido desarrollo hace que la actividad económica funcione más rápido y de manera más eficiente.

En particular, a través del uso del código de respuesta rápida estándar de Indonesia (Pellizco). Banco Indonesia (BI) Vea este impulso como una oportunidad estratégica para fortalecer el ecosistema económico y financiero digital nacional.

El gobernador del Banco Indonesia, Perry Warjiyo, enfatizó que la digitalización del sistema de pago tuvo un impacto real en el crecimiento económico.

«El desempeño de las transacciones económicas y financieras digitales en agosto de 2025 continúa bien respaldado por un sistema de pago seguro, suave y confiable», dijo el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Los datos de BI muestran que el volumen de transacciones de pago digital en agosto de 2025 alcanzó los 4.43 mil millones o creció 39.79% (interanual). Este crecimiento está respaldado por varios instrumentos, incluidas las aplicaciones móviles, la banca por Internet y los QRI que registraron un aumento significativo del 145.07% (YOY).

El aumento en los QRIS está impulsado por el creciente número de usuarios y comerciantes que adoptan este método de pago, tanto para las necesidades diarias como para las transacciones comerciales.

Además de QRI, la infraestructura de pago digital también muestra un rendimiento positivo. «El volumen de transacciones minoristas procesadas a través de BI-Fast alcanzó 398.65 millones de transacciones o creció un 27.54% (interanual) con un valor de transacción de RP967.29 billones en agosto de 2025», explicó.

Mientras tanto, las transacciones de gran valor procesadas a través de BI-RTGS alcanzaron 876.89 millones con un valor de RP17,170.27 billones. En términos de efectivo, BI aún asegura que la distribución se ejecute sin problemas.

La moneda circulada (UYD) creció 12.14% (interanual) a RP1,180.49 billones. Esta estabilidad también fortalece la confianza pública en el sistema de pago nacional.

«En el futuro, Bank Indonesia continuará asegurando la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de la infraestructura SPBI, tanto minorista como mayorista, así como la infraestructura del sistema de pago industrial».

BI también continúa fomentando la adopción de nuevas tecnologías, incluido el uso de estándares nacionales de apertura de apertura (SNAP), lo que aumenta cada vez más la interconexión entre los jugadores en los ecosistemas financieros digitales.

Con una estructura industrial saludable, la integración de los sistemas de pago se está fortaleciendo, proporcionando un espacio de innovación más amplio para empresas y consumidores.

En general, un aumento en los QRI y el aumento transacción digital Refleja el cambio en el comportamiento de la comunidad hacia la sociedad sin efectivo. BI es optimista de que la transformación de este sistema de pago fortalecerá la resiliencia económica nacional al tiempo que se expande la inclusión financiera en toda Indonesia.