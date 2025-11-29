‘Qodrat 3’ entre la lista de Magma Entertainment en JAFF Market

Estudio líder en Indonesia Entretenimiento Magma ha confirmado”Qodrat 3”, la última entrega de su exitosa franquicia, en el Mercado JAFF.

Fundada por los hermanos Charles y Linda Gozali, hijos del productor pionero de Garuda Films, el fallecido Hendrick Gozali, Magma se fundó en 2003.

“Qodrat 3” fue anunciado por primera vez en el mercado inaugural de JAFF el año pasado.

El productor Charles Gozali dijo: «Hacer ‘Qodrat 3’ no es sólo responder a la demanda del mercado, sino proteger un legado cinematográfico. Estamos abordando esto con precisión y cuidado para garantizar que la tercera entrega se base en una justificación creativa firme, desde la visión de dirección y la evolución del personaje hasta la profundidad espiritual en el corazón de la historia».

Al anunciar formalmente el lanzamiento de “Qodrat 3”, Magma Entertainment destacó “Qodrat” como la propiedad intelectual insignia del estudio a medida que el universo cinematográfico se expande. La próxima entrega de la historia de Ustadz Qodrat se estrenará en los cines de Indonesia en 2028. Charles Gozali, como productor principal de la serie “Qodrat”, enfatizó la importancia de la construcción deliberada del mundo en una sesión de debate celebrada en el stand de Magma Entertainment.

La compañía también presentó “Mayat Hidup”, presentada como una comedia de terror cursi y colorida inspirada explícitamente en las icónicas películas de vampiros del cine de Hong Kong de los años 80 y 90. Los productores prometen un tono vibrante y dinámico que apela a la estética cultural nostálgica valorada en toda Asia. Está previsto que su producción comience en 2026.

Los productores confirmaron que “Badut Gendong” es el paso fundamental en la expansión del universo cinematográfico de “Qodrat”, que se estrenará en Indonesia en 2026. Con Marthino Lio como protagonista, la trama principal navega por un nuevo misterio de una inquietante entidad de muñeco payaso.

Revelado más temprano en el día fue “Badut Gendong”, una coproducción entre Magma Entertainment, Legacy Pictures, Virtuelines Entertainment, VMS Studio, Caravan Studios y Komet Productions de Malasia, Skop Productions, Astro Shaw y Applause Entertainment de India. Dirigida por Charles Gozali, la película también cuenta con Dayinta Melira, Clara Bernadeth y Derby Romero en el reparto.

«‘Badut Gendong’ es la evolución natural del universo ‘Qodrat’. No estamos simplemente haciendo un spin-off, estamos construyendo una arquitectura narrativa más grande y más inmersiva. Estamos comprometidos a preservar la profundidad emocional que siempre ha sido el ADN de ‘Qodrat'», dijo la productora Linda Gozali.