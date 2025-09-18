Qodari recibió un mensaje especial de Seskab Teddy después de ser nombrado KSP, ¿qué es eso?

Yakarta, Viva – Jefe de personal presidencial (KSP), Muhammad Qodari reclamar obtener mensaje especial Del secretario del gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya después de que fue nombrado por el presidente indonesio Prabowo Subianto el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Seskab Teddy Las solicitudes de que KSP sea más activo para ayudar a la comunicación relacionada con los programas administrados por el gobierno.

«Ayer hubo un mensaje del general Teddy para más, KSP ayudó a la comunicación, ayudó a los programas de comunicación.programa gubernamentalEl éxito del gobierno «, dijo Qodari a los periodistas de la oficina del personal presidencial, el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, jueves 18 de septiembre de 2025.

Qodari se aseguró de que KSP ayudaría a comunicar ministerios e instituciones relacionadas con el programa del presidente Prabowo.

No solo eso, KSP dijo que Qodari también monitoreará y evaluará los programas de prioridad del presidente Prabowo.

«El KSP, la ventaja, porque monitorea la evaluación de todos los programas prioritarios del Presidente, entonces, sabemos qué hace el gobierno, cuáles son los beneficios de cada programa. Ahora se transmitirá más adelante», explicó.

«Por lo tanto, significa ayudar a K/L a mejorar el rendimiento, el programa, pero también a Dios, más tarde también será entendido por la comunidad y, con suerte, obtener un apoyo más amplio», concluyó Qodari.

Anteriormente informó, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, instaló a M Qodari como jefe de la Oficina de Personal Presidencial (KSP) en el Palacio del Estado, Central Yakarta, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Con esta inauguración, Qodari, quien anteriormente se desempeñó como vicepresidente de KSP, reemplazó oficialmente a AM Putranto.

Esta inauguración se mantuvo en base al decreto presidencial (Keppres) número 97/p de 2025 con respecto al despido del jefe de comunicación presidencial, jefe y jefe adjunto de personal presidencial, así como el nombramiento del jefe y vicepresidente de la agencia, el jefe de personal presidencial y el asesor especial del presidente de seguridad y orden público y la reforma policial.