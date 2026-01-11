QJMotor va en aumento, ¿es seguro el servicio posventa?

Jacarta – Servicio posventa Es uno de los principales factores que los consumidores consideran al elegir una motocicleta, especialmente para marcas que son relativamente nuevas en el mercado indonesio. La disponibilidad de una red de distribuidores, la facilidad de servicio y las piezas de repuesto garantizadas son aspectos cruciales para generar confianza en el usuario.

Esto se ha convertido en una seria preocupación para QJ Motor Indonesia desde el comienzo de su presencia en Indonesia. Aunque no ha estado operativo ni siquiera durante un año, QJMotor confirma su apuesta por reforzar el servicio postventa a medida que crece el número de usuarios.

El apoyo a los consumidores también se refleja en la formación de la comunidad QJRiders Indonesia. Esta comunidad se considera un enlace entre usuarios, distribuidores y APM para transmitir necesidades y aportes sobre los servicios.

Marketing y asociación Generasi Motor Perkasa, distribuidor principal QJMotor Jakarta, Willy Widana Prakoso dijo que desde el lado del distribuidor principal, el enfoque principal actualmente es ampliar el acceso al servicio para los usuarios de QJMotor.

«Nos estamos centrando en cómo los amigos de QJRiders Indonesia como motociclistas de QJ pueden encontrar más fácilmente puntos de venta de QJ Motor, tanto para ventas como para servicios de rutina», dijo, citado VIVA Automotriz Domingo 11 de enero de 2026.

Actualmente, QJMotor ha ampliado su red de puntos de venta en diversas áreas estratégicas. «Habrá tres nuevos puntos de venta en Yakarta y uno en Makassar para que los automovilistas, especialmente en Yakarta, puedan estar satisfechos con el servicio», dijo.

El principal comerciante también cree que el crecimiento de los puntos de venta tendrá un impacto directo en la sensación de seguridad de los consumidores. «Inevitablemente, cuando hay muchos puntos de venta en el mercado indonesio, el valor de venta y la confianza en el producto también aumentarán», dijo.

Desde el punto de vista posventa, QJ Motor Indonesia asegura que seguirá apoyando a los consumidores a pesar de que las motocicletas estén personalizadas. «Mientras no toque la electricidad o componentes vitales, sigue siendo seguro y también estamos colaborando con varios modificadores», dijo el jefe de comunicaciones de marketing y marca de QJMotor Industry Indonesia, Budi Kurniawan.

Los pasos a largo plazo de QJMotor también incluyen planes de producción local en Indonesia. Se espera que la presencia de esta instalación de producción refuerce la disponibilidad de repuestos y acelere el servicio posventa.

«Queremos que los consumidores no se preocupen porque tenemos una fábrica, también tenemos repuestos y estamos preparando a Indonesia como base de producción para Asia Pacífico», dijo Budi.