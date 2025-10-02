Qatar para honrar a MF Husain con la inauguración dedicada del museo el próximo mes







Un museo dedicado a la vida y el trabajo de MF Husain, una de las figuras más influyentes en la historia de arte modernoAbrirá en Doha, Qatar, el próximo mes. El museo, ‘Lawh Wa Qalam: MF Museo de Husain’, abre sus puertas al público el 28 de noviembre. Se espera que fomente la creatividad y el diálogo.

«Diseñado como un espacio para la inspiración y la creatividad, Lawh WA Qalam: MF Museum MF Husain refleja la dedicación de la Fundación Qatar para proporcionar espacios para que todos exploren, disfruten, aprendan e inspiren en el arte y la cultura», dijo Koloud M al-Ali, director ejecutivo de participación y programación comunitaria en la Fundación Qatar con sede en Doha.

