





El primer ministro de Qatar y el ministro de Relaciones Exteriores, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, condenó el Ataque israelí en Doha como «terrorismo del estado» y una «escalada grave», calificándolo de una violación flagrante de la soberanía de Qatar y una amenaza para la paz regional.

Hablando en la reunión preparatoria para la cumbre de emergencia árabe-islámica, enfatizó que la huelga fue un ataque al principio de mediación misma. Afirmó que Qatar, junto con Egipto y Estados Unidos, continuará los esfuerzos para poner fin a la guerra.

El primer ministro de Qatar dijo que el asalto, que causó víctimas civiles, violó el derecho internacional y el Una cartay expuso el rechazo del gobierno israelí de las soluciones pacíficas. Prometió que Qatar defendería su soberanía utilizando todos los medios permitidos según el derecho internacional.

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, expresó su solidaridad completa con Qatar. Al mismo tiempo, el secretario general de la OIC, Hissein Brahim Taha, advirtió que el ataque tenía como objetivo ampliar la guerra y desestabilizar la región.

