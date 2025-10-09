Qatar está listo para convertirse en un pacificador en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela

Doha, EN VIVO – Katar ofrecerse como voluntario para convertirse mediador normalización de relaciones Estados Unidos de América Y Venezuela cada vez más acalorado, según el periódico New York Times el jueves 9 de octubre de 2025.

Lea también: Trump eliminado de las nominaciones al Premio Nobel de la Paz 2025, ¡verifique los hechos!



Según fuentes conocedoras del asunto, Qatar está intentando mediar en el conflicto entre EE.UU. y Venezuela, en medio de esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Triunfo Desarrollar poder militar en el Caribe y lanzar ataques contra barcos civiles.

El gobierno venezolano y el presidente Nicolás Maduro apoyan los esfuerzos de Qatar, mientras que la administración Trump no ha mostrado interés en la iniciativa, agrega el informe, citando nuevamente fuentes.

Lea también: Al borde de la guerra, Trump pone fin a esfuerzos diplomáticos con Venezuela





VIVA Militar: Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

De acuerdo a New York Times, Qatar está tratando de mantener abiertos los canales de comunicación entre Estados Unidos y Venezuela, dijo al periódico un funcionario anónimo.

Lea también: El embajador de Indonesia participa en la celebración; arde el apoyo a la selección nacional de Indonesia en Qatar



Qatar, en la actualidad, ha sido mediador en 12 diálogos diplomáticos internacionales diferentes, incluidos algunos en los que participan Estados Unidos y otros países, añadió.

Más temprano el miércoles, Venezuela lanzó ejercicios militares integrales en los que participó personal militar y civil mientras seguían aumentando las tensiones con Estados Unidos por el despliegue de buques de guerra estadounidenses frente a las costas del país sudamericano.

El lunes (10/6), el periódico New York Times informó que Trump había ordenado recientemente a su enviado especial, Richard Grenell, que detuviera los contactos diplomáticos con el presidente Maduro y altos funcionarios venezolanos, que habían estado en curso desde febrero.

El 19 de agosto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Trump estaba dispuesto a utilizar «todos los elementos del poder estadounidense» para luchar contra el narcotráfico, sin descartar la posibilidad de una operación militar en Venezuela.

La declaración se hizo tras informes de que Washington estaba desplegando más de 4.000 infantes de marina y marineros, así como varios barcos militares en aguas frente a América Latina y el Caribe, con el pretexto de luchar contra los cárteles de la droga.

“Sé que Qatar se está enviando mensajes entre sí”, dijo Juan González, quien se desempeñó como director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Biden. «Están tratando de encontrar formas de fomentar un diálogo más estructurado o indirecto entre las dos partes, pero no han obtenido mucho apoyo de la administración Trump».

Un funcionario en ejercicio describió los esfuerzos de Qatar como un intento de mantener abiertos los canales de comunicación entre Estados Unidos y Venezuela como parte del objetivo del pequeño país de desempeñar un papel destacado en la diplomacia global.

Este es uno de los 12 de una serie de diplomacia multinacional que involucra a Qatar, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir conversaciones delicadas.

Los funcionarios qataríes hablan sobre Venezuela con el presidente Joseph R. Biden Jr. y con Antony J. Blinken, su secretario de Estado, dijo González. Qatar también fue sede de una reunión entre González y el alto funcionario venezolano Jorge Rodríguez en 2023.

Entre las 12 redes de las negociaciones, Qatar actuó como mediador en varias consultas de alto riesgo que involucraron a Trump y otras partes, incluida la guerra israelí en Gaza.